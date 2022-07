Jugadores del Red Dead Online estallan contra Rockstar acusándolos de “abandonar” el juego y reanimando la polémica

Load More

Además, todo ello ocurre casi dos meses después de que el CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, reconociese la tendencia viral de #SaveRedDeadOnline (Salvar a Red Dead Online). Un hashtag que estuvo activo durante varias semanas en Twitter y que pedía a Rockstar que mimase al título de 2018. Durante una entrevista con IGN, Zelnick reconoció que se estaba “planeando” un apoyo a largo plazo para el título pero parece no llegar.

El juego lleva recibiendo actualizaciones mínimas desde hace más de un año , y escuchar las nuevas noticias de Rockstar Games no ha sentado para nada bien. Más aún, sabiendo que ni siquiera tendríamos pases de batalla como teníamos hace unos meses. Y sin contar, por supuesto, que no tenemos una gran actualización desde verano de 2021.

La compañía confirmó que tendríamos actualizaciones en los roles de especialistas, los enfrentamientos y las misiones de Telegramas, pero que no tendríamos las actualizaciones que tuvimos en el pasado o de las que goza actualmente GTA Online.

Tendremos una gran cantidad de cambios para GTA Online que se enfocarán directamente en características que la comunidad lleva pidiendo desde hace meses. Sin embargo, Rockstar también confirmó que Red Dead Online no tendría actualizaciones significativas en el futuro.

Los jugadores del Red Dead Redemption no están para nada contentos tras las últimas declaraciones polémicas de Rockstar sobre cómo planean actualizar sus títulos en los próximos meses, lo que ha hecho que la comunidad estalle y acuse al estudio de “abandonar”.

by Paula González