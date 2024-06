Códigos de Welcome to Bloxburg en Roblox y gamepass – Junio 2024

Welcome to Bloxburg es una de las experiencias más populares de Roblox, y aquí te contamos si hay códigos disponibles.

En Roblox encontramos todo tipo de experiencias, y una de las tendencias del momento es Welcome to Bloxburg.

Aquí te contamos si Welcome to Bloxburg tiene códigos disponibles, o qué gamepass puedes comprar para hacerte con una buena cantidad de Robux.

Contenido

¿Hay códigos disponibles en Welcome to Bloxburg?

En estos momentos no hay códigos disponibles para Welcome to Bloxburg. Tampoco hay códigos caducados, y es que parece que este juego aún no ha traído la mecánica de recompensas a base de códigos, como hacen juegos populares del estilo de Blox Fruits o Gym League.

Seguiremos atentos a cualquier anuncio por parte del desarrollador, para asegurarnos de que esto sea la norma o si quizás más adelante esta experiencia también incluirá la mecánica de códigos.

Gamepass disponibles con Robux

Hay ocho gamepass disponibles en Welcome To Bloxburg:

Premium: 400 Robux

Transformación Plus – 600 Robux

Empleado Excelente – 300 Robux

Multiplanta – 300 Robux

Parcela grande – 250 Robux

Planificación anticipada – 200 Robux

Ambiente maravilloso – 150 Robux

Sótano – 100 Robux

Cada pase te ofrece ventajas exclusivas, cosméticos y diferentes elementos que pueden venirte genial en Welcome to Bloxburg. Aprovecha estos juegos que dan Robux gratis para hacerte con más recompensas.

¿Qué es Welcome to Bloxburg?

El juego, que se ha lanzado recientemente de manera gratuita, es una experiencia en la que tienes que gestionar tu casa, tu carrera o tu familia en general. Se te puede hacer parecido a los Sims, y tendrás que cocinar, comprar, podrás conducir vehículos de lujo… Tienes un poco de todo.

No será un juego tan de acción como algunas experiencias de anime en Roblox, pero no deja de ser entretenido.