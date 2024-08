Cómo conseguir pestañas gratis en Dress to Impress de Roblox

Dress to Impress Group

En Dress to Impress de Roblox la apariencia lo es todo. Es por eso que deberás enfocarte en verte bien todo el tiempo y las pestañas ayudan muchísimo y hay una forma de conseguirlas gratis.

Hay que aceptarlo, la apariencia influye mucho en nuestras vidas, pero si pensabas que el mundo giraba alrededor de qué tan atractivas son las personas, en Dress to Impress de Roblox tiene aún más peso.

El artículo continúa después del anuncio.

El objetivo del juego es, básicamente, participar en competencias de moda. Para esto los jugadores deben crear el mejor conjunto, usando ropa y accesorios basados en un tema específico en cada ronda. Luego, se juzga a cada participante y el que recibe más votos gana. Para ayudarte a ganar, podrás usar pestañas llamativas.

El artículo continúa después del anuncio.

Dress to Impress en Roblox: cómo conseguir pestañas gratis

Para conseguir pestañas gratis de Dress to Impress de Roblox solo tienes que dirigirte al menú de canjeo de códigos. Para hacerlo, pulsa el icono que se encuentra en la esquina inferior izquierda de tu pantalla.

El artículo continúa después del anuncio.

Cuando lo hagas, se abrirá una caja de texto en donde deberás ingresar el siguiente código:

SUBM15CY

Te recomendamos que hagas copia y pega ya que Roblox distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Al ingresar el código conseguirás pestañas gratis en Dress to Impress. Si quieres personalizarlas puedes cambiarles el color hasta encontrar el que más te guste.

El artículo continúa después del anuncio.

Otra forma para conseguir pestañas en Dress to Impress es en el Salón de Lana en el Beauty room. Una vez que estés ahí vas a poder divisar tres sillas con espejos de gran tamaño ubicados a un costado.

El artículo continúa después del anuncio.

Ve a la primera silla que se encuentra muy cerca de la pared (de derecha a izquierda), y luego interactúa con ella. Al hacer esto, se abrirá un menú que te va a permitir usar una amplia gama de pestañas con distintos estilos. Eso sí, ten presente que esto cuesta Robux, así que si quieres probar con diversos estilos de pestañas tendrás que comprar la moneda.

El artículo continúa después del anuncio.

Conseguir pestañas en este juego de Roblox no es demasiado complicado, por eso te recomendamos sacarles provecho, ya que estos accesorios te pueden ayudar a ganar Dress to Impress y no solo eso, también te darán un estilazo maravilloso.