¿Por qué Twitch baneó a Dr. Disrespect? Todo lo que necesitas saber

Dr. Disrespect fue baneado de Twitch en 2020, y no ha sido hasta 2024 cuando ha salido la verdadera razón del ban. Esto es todo lo que tienes que saber al respecto.

Durante mucho tiempo, Dr. Disrespect fue la cara de Twitch, sin embargo, en junio en 2020 la plataforma decidió banearlo de forma permanente.

Cuatro años después, un exempleado de Twitch afirmó que la verdadera causa del baneo fue porque el streamer enviaba mensajes inapropiados a una menor, hecho que Dr. Disrespect admitió. Te contamos todos los detalles de lo ocurrido.

¿Cuándo Twitch baneó a Dr. Disrespect?

Twitch baneó a Dr. Disrespect el 26 de junio de 2020 dejando bien clarito que era un ban permanente.

Poco tiempo después, la plataforma morada envió unas declaraciones a nuestros compañeros de Dexerto EN: “Como es nuestro proceso, tomamos las medidas apropiadas cuando tenemos pruebas de que un streamer ha actuado en violación de nuestras Directrices de la Comunidad o Términos de Servicio. Estas se aplican a todos los streamers independientemente de su estatus o prominencia en la comunidad”.

Las declaraciones se lanzaron sin ningún tipo de justificación o motivos al respecto, y en su día dejó bastante conmocionada a la comunidad de internet. Por su parte, el streamer declaró que tampoco le habían notificado de los motivos del baneo, algo de lo que se hizo también eco Mrs. Assassin, la mujer del streamer a través de las redes sociales.

El streamer decidió moverse hacia la plataforma de YouTube en agosto de 2020 en la que sigue desde entonces. No obstante, en agosto de 2021, Dr. Disrespect anunció que llevaría a cabo acciones legales contra la plataforma morada por su baneo alegando que sabía los motivos de su ban.

“Hay una razón (…). Hay una razón del por qué les vamos a demandar, ¿vale?”, explicaba. “No sé quién ha dicho eso, pero el daño que ha hecho… pfff… no”.

Sin embargo, las acciones legales terminaron debido a que ninguna de ambas partes admitiese haber cometido un delito. Asimismo, publicó un tuit indicando que no volvería a Twitch.

Desde entonces todo había estado en calma hasta que el 21 de junio de 2024 empezaron a circular rumores del verdadero motivo de su baneo.

¿Cuál es el verdadero motivo por el que Dr. Disrespect recibió el ban de Twitch?

Dr. Disrespect estuvo haciendo sexting con una menor de edad a través de los susurros de Twitch. Es decir, Dr. Disrespect estuvo teniendo conversaciones sexuales a través de los mensajes privados de Twitch con una menor de edad.

La información la desveló un extrabajador de Twitch. En un principio la comunidad de internet no le dio veracidad, pero, al cabo de las horas, personalidades relevantes en la industria como Rod “Slasher” Breslau dejaron claro que las acusaciones eran verídicas.

En un principio Dr. Disrespect negó por completo las acusaciones, sin embargo, el 25 de junio de 2024 confirmó las acusaciones a través de un tuit.

Dr Disrespect explica los motivos de su ban

Dr Disrespect clarificó que Twitch lo baneó por mandarle mensajes privados a una menor a través de los susurros de la plataforma. A causa de sus acciones, Twitch decidió banearlo.

“¿Hubo mensajes privados con una menor en 2017? La respuesta es sí. ¿Había intenciones detrás de esos mensajes? La respuesta es completamente no”, tuiteó. “Eran conversaciones casuales, mutuas, que en algunas ocasiones iban hacia la dirección de ser inapropiadas, pero nada más. No ocurrió nada ilegal, no compartimos fotos, no hubo delitos, ni siquiera llegué a conocer a la persona”.

Más adelante en el tuit indica que no se presentaron cargos legales contra él ni tampoco se abrió un caso criminal en su contra. No obstante, Bloomberg desvela que Dr. Disrespect habría hablado con la menor para verse en la TwitchCon.

Del mismo modo, alegó haberse equivocado y que asume toda la responsabilidad de sus actos. “Asumo mi responsabilidad como adulto, como marido y padre. Nunca tuvo que haber sucedido. Lo asumo. No soy perfecto y me haré responsable de mi propia m****a. Fue estúpido”.

Igualmente dejó claro que las redes sociales han empezado a etiquetarlo de cosas que no son reales:

“No soy un p**o depredador o un pedófilo. ¿Me estás vacilando? Cualquier persona que me conozca lo sabe. Que le den. Es un nivel diferente de asco del que odio oír hablar. No me etiquetes como lo peor de lo peor con tus exageraciones”.

Finalmente, terminó el comunicado explicando que le da igual si la persona que está leyendo sus palabras piensa que es un “trozo de m***da” ya que no se va a ir “a ninguna parte”.

“No soy la misma persona que cometió este error hace tantos años. Me voy a tomar unas largas vacaciones con mi familia como ya os he mencionado en mi stream, y voy a volver con un gran peso sobre mis hombros”.

Tras la salida a la luz de toda la verdad, las marcas que trabajaban con Dr. Disrespect le han retirado su apoyo y/o patrocinio. Es el caso de 2K, San Francisco 49ers o incluso su propia compañía de videojuegos.

Actualizaremos la noticia en el caso de que haya algún otro movimiento en el caso. Hasta entonces no dejes de visitarnos para estar al día tanto de tus videojuegos favoritos como en tus películas y series.