Cómo conseguir un Amuleto de Riot en Valorant

Load More

Esto aumentará tus posibilidades de recibir el Puño y de reclamar este codiciado amuleto de arma. Es importante tener en cuenta que hay un límite en el número de amuletos que cada Rioter puede dar, así que no pidas uno, en su lugar, es mejor dejar que tus acciones en el juego hablen por sí mismas.

Obviamente, no hay forma de garantizar que vayas a jugar con un empleado de Riot, lo que puede hacer que desbloquear el Amuleto de Riot sea bastante difícil. Sin embargo, si por casualidad te encuentras con un miembro de Riot, asegúrate de demostrar que tienes buen espíritu deportivo.

Esto es especialmente cierto si consigues uno de los raros objetos del juego , como el Amuleto de Riot. A diferencia de otros amuletos en Valorant, este encanto de arma en particular requiere un poco más de esfuerzo y algo de suerte para desbloquearlo.

Al igual que otros juegos FPS populares, Valorant cuenta con amuletos, conocidos como Amuleto de Riot, que se pueden equipar a las armas. Aunque no ofrecen ninguna ventaja, ayudan a distinguirte de la multitud.

by Francisco García