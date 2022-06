Cómo reclamar las recompensas gratuitas de VALORANT de Prime Gaming

Riot Games va a ofrecer cada mes recompensas gratuitas para todos los jugadores de VALORANT a través de Prime Gaming. Si estás perdido sobre cómo conseguirlas o simplemente quieres saber qué tiene para ofrecernos este mes sigue leyendo.

Los cosméticos de VALORANT son muy variopintos por lo que Riot Games siempre intenta traernos alternativas para fardar en nuestras partidas. Desde skins con dragones hasta Inteligencia Artificial que nos habla, la creatividad en el juego es impecable.

No obstante, este tipo de contenido puede costar mucho dinero pero las recompensas de Prime Gaming de VALORANT son completamente gratuitas. Una asociación que ya hemos visto en el resto de juegos de la desarrolladora como son League of Legends o Legends of Rueterra.

¿Quieres saber qué nos espera en Prime Gaming en VALORANT?

Cómo enlazar nuestra cuenta con Prime

Para poder conseguir las recompensas gratuitas y exclusivas deberemos de tener una cuenta en Amazon Prime y enlazarla con nuestra cuenta de Riot Games.

Enlazarlo es bastante fácil y solo deberemos de hacer los siguientes pasos:

Entra en este enlace de aquí e iniciamos sesión con nuestra respectiva cuenta Una vez lo hagamos, nos volverán a llevar a la página de Prime Gaming debido a que el enlace se ha hecho satisfactoriamente Ahora podremos ir a la sección de VALORANT y reclamar las recompensas gratuitas.

¿Cómo conseguimos las recompensas de Prime Gaming de VALORANT?

Una vez hayamos conectado nuestra cuenta podemos ir reclamando todos los meses los diferentes cosméticos que pondrán a nuestra disposición. Eso sí, no podremos conseguir los nuevos cosméticos hasta que no estén disponibles dentro de la sección del juego.

Los pasos que tenemos que hacer son los siguientes:

Iniciamos sesión con nuestra cuenta de Prime Gaming. Vamos a la página de VALORANT en Prime Gaming. Le damos al botón azul de “Reclamar” indicándonos que al hacerlo nos saldrá de forma automática en nuestra cuenta al hacer clic. Para ello entramos en el juego y vamos a “colecciones” para ver lo conseguido.

Recuerdan que las recompensas solo están disponibles durante un mes por lo que asegúrate que las consigues antes de que desaparezcan.

Recompensas del mes de julio de VALORANT en Prime Gaming

En julio podremos conseguir el colgante de arma Investigando el caso. Con él podremos llevarlo en nuestra arma favorita para enseñarle al rival que lo estamos investigando de cerca. Eso o para demostrar lo fan de los casos sin resolver que eres, para gustos colores…

¿Y lo chulo que queda?

¡Actualizaremos esta noticia de forma mensual por lo que estad atentos para ir refacheritos en nuestros encuentros!