VALORANT planea grabar el chat de voz para combatir la toxicidad en el juego

Del mismo modo, en un primer momento no podrá usarse para reportar a otros jugadores durante su lanzamiento en segundo plano. En un primer momento, los primeros días se usarán para probar la efectividad de la evaluación de voz, así como la tasa de error que tenga el sistema automatizado.

Sin duda alguna, los comportamientos tóxicos dentro de los títulos multijugador es uno de los grandes problemas actualmente. Por desgracia, VALORANT no es una excepción y ha habido innumerables informes de jugadores que tienen que enfrentarse con este tipo de comportamientos no deseados dentro de las partidas.

by Paula González