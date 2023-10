League of Legends vuelve a cambiar los pings y la toxicidad sigue creciendo

Riot Games sigue intentando mejorar la toxicidad de League of Legends haciendo cambios en los pings dentro del juego, sin embargo, los últimos han vuelto a cabrear a la comunidad que sigue sin entender las decisiones de los desarrolladores.

En el parche 12.19 de League of Legends, el equipo de Riot Games anunció que se llevarían a cabo cambios dentro del chat y del sistema de pings (o de alertas) dentro del MOBA. En un intento para reducir la toxicidad lo que consiguieron fue todo lo contrario. Los jugadores encontraron nuevas formas de flamear a los aliados.

Los desarrolladores explicaron que llevarían a cambio aún más cambios en los siguientes parches. Por ello, con la versión 12.20 los rioters han decidido hacer cambios a la rueda de pings para limitar su uso indebido. Sin embargo, con esta nueva tanda de cambios han limitado aún más el proceso de comunicación entre los jugadores.

La comunidad viendo los cambios ha vuelto a arrollar contra League of Legends tras ver que lo único que están haciendo es empeorar aún más la toxicidad dentro del juego.

League of Legends elimina varios pings y la comunidad arremete contra los cambios

Seamos sinceros. League of Legends es un juego muy complejo donde no solo es importante nuestra habilidad y las mecánicas sino también la comunicación entre los integrantes del equipo.

Evidentemente, como en cualquier juego multijugador, dar la capacidad de comunicarse puede dar pie a comportamientos muy tóxicos. Sin embargo, al final del día, se valora más la información que nos dan los pings que el aspecto negativo.

A pesar de ello, con el nuevo parche League of Legends ha vuelto a eliminar varios pings y a reorganizar el sistema dentro del juego. La decisión ha hecho que hasta los jugadores profesionales salgan a arremeter contra Riot Games.

A partir de ahora, durante los 10 segundos después de un asesinato o asistencia, todas las alertas sobre los aliados en la tabla de puntuaciones son visibles para el equipo. Asimismo, la alerta “cebo” se ha sustituido por la alerta “visión enemiga” y la de “aguantad” por la de “necesito visión”. Igualmente, la alerta “visión despejada” se ha eliminado.

Evidentemente, estos cambios no solucionan lo problemas sobre las definitivas globales. Es el caso de campeones como Karthus, Shen, Ashe o Ezreal. No poder pinguearlas para avisar o pedir ayuda puede acabar con un aliado muerto.

Por otra parte, el cambio en la rueda de alertas lo único que hace es liar aún más a los jugadores a la hora de avisar a los aliados. Sobre todo, a la hora de explicarle a nuestro compañero que el rival no tiene visión sobre X zona.

La comunidad no para de dejarle claro a Riot Games que no le está gustando ni un pelo los cambios que están haciendo. Además, esto está haciendo que sigan surgiendo nuevas formas tóxicas para flamear. Es decir, que no se está arreglando el problema sino simplemente aumentándolo.

