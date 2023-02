VCT 2023 LOCK IN Brasil: horarios, equipos y cómo verlo

El VALORANT Champions Tour 2023 comienza con el VCT LOCK IN Brasil trayéndonos una de las mayores competiciones del esport.

VCT LOCK IN Brasil es el primer evento del VALORANT Champions Tours 2023 y contará con la participación de 30 equipos de EMEA, Pacífico y América así junto a dos equipos chinos invitados. Por todo ello, será el mayor evento de VALORANT organizado por Riot Games y el primer vistazo a los equipos que forman parte de la nueva era.

Con tantos cambios en las regiones, Riot Games sabe que será un gran éxito en todos los sentidos. Y esto es todo lo que tienes que saber sobre ello.

Cómo ver el VCT 2023 LOCK IN Brasil

Riot Games

Como siempre podremos ver la retransmisión tanto por el canal de Twitch de LVP o bien por el canal oficial de Riot Games.

LVP

Riot Games (inglés)

Asimismo, este año habrá también drops por ver los partidos aunque al momento de redactar estas líneas no ha sido desvelado.

Horario y formato del VCT LOCK IN Brasil 2023

El VCT LOCK IN Brasil 2023 tendrá lugar el 13 de febrero y terminará el 4 de marzo y se llevará a cabo en Gimnasio do Ibirapuera en São Paulo. La arena tiene capacidad para 10 000 espectadores y ya ha incluido otros eventos de esports en el pasado como fue la final de verano del CBLOL 2022 y el last chance qualifier de VALORANT Champions 2022.

Los 32 equipos participantes se enfrentarán en eliminación directa y las tres primeras rondas se disputarán al mejor de tres partidas. Las semifinales y la gran final serán enfrentamientos al mejor de cinco.

Riot Games utilizó un proceso de sorteo aleatorio para maximizar el número de enfrentamientos interregionales en la primera ronda de partidos. Los 16 emparejamientos se distribuyeron en dos lados del cuadro, denominados “Alfa” y “Omega”, para maximizar la posibilidad de enfrentamientos interregionales también en la segunda ronda.

Partidas de la fase Alfa (13-19 de febrero)

Nota: debido a problemas de salud, el partido de Gen.G y LOUD se ha cambiado para el 15 de febrero.

13 de febrero: día 1

Horario (peninsular español) Encuentro 18:00 NRG vs KOI 21:00 GIA vs DFM

14 de febrero: día 2

Horario (peninsular español) Encuentro 18:00 KC vs FPX 21:00 DRX vs BBL

15 de febrero: día 3

Horario (peninsular español) Encuentro 00:00 PRX vs C9 18:00 EG vs TH 21:00 TLN vs MIBR

16 de febrero: día 4

Horario (peninsular español) Encuentro 00:00 LOUD vs GEN

18 de febrero: día 5

Horario (peninsular español) Encuentro 18:00 – vs – 21:00 – vs –

19 de febrero: día 6

Horario (peninsular español) Encuentro 18:00 21:00

Fase Omega (22-27 de febrero)

22 de febrero: día 7

Horario (peninsular español) Encuentro 18:00 TS vs TL 21:00 KRU vs NAVI

23 de febrero: día 8

Horario (peninsular español) Encuentro 00:00 LEV vs ZETA 18:00 GES vs VIT 21:00 RRQ vs FUT

24 de febrero: día 9

Horario (peninsular español) Encuentro 00:00 EDG vs 100T 18:00 FNC vs SEN 21:00 FUR vs T1

25 de febrero: día 10

Horario (peninsular español) Encuentro 00:00 – vs – 18:00 – vs – 21:00 – vs –

26 de febrero: día 11

Horario (peninsular español) Encuentro 00:00 – vs – 18:00 – vs – 21:00 – vs –

27 de febrero: día 12

Horario (peninsular español) Encuentro 00:00 – vs – 18:00 – vs – 21:00 – vs –

VCT 2023 LOCK IN Brasil: todos los equipos que participan

Durante el VCT LOCK IN Brasil tendremos 30 equipos de EMEA, Asia-Pacífico y América. Aunque todos los equipos ya han fichado jugadores para la temporada 2023, la ventana de traspasos permanecerá abierta hasta el 1 de febrero, por lo que aún pueden producirse cambios de última hora.

El 17 de enero, Riot anunció que a los 30 equipos asociados se unirán dos conjuntos chinos, EDward Gaming y FunPlus Phoenix. Este será el primer torneo internacional para el nuevo equipo de FPX que solía competir con plantilla de la academia de la organización.

A continuación figuran las listas actuales de los 32 equipos:

América

Equipo Jugadores 100 Thieves Asuna, bang, stellar, Derrek, Cryocells Cloud9 leaf, Xeppaa, vanity, yay, Zellsis, qpert Evil Geniuses C0M, Boostio, jawgemo, BcJ, Ethan, Reformed, Apotheon FURIA qck, mwzera mazin, dgzin, Khalil, kon4n KRÜ NagZ, Klaus, xand, Daveeys, Melser, axeddy Leviatán kiNgg, Tacolilla, Shyy, Nozwerr, Mazino, keznit LOUD aspas, Saadhak, Less, cauanzin, tuyz MIBR jzz, frz, heat, Murizz, rglm, txozin NRG s0m, FNS, crashies, victor, ardiis, Thwifo Sentinels TenZ, zekken, Sacy, paNcada, dephh, SicK

EMEA

Equipos Jugadores BBL AsLanM4shadoW, Turko, QuotinerX, Brave, SouhcNi, aimDLL Fnatic Boaster, Derke, Alfajer, Leo, Chronicle, kamyk FUT mojj, qw1, MrFaliN, Muj, qRaxs, ATA KAPTAN Giants Fit1nho, hoody, Cloud, rhyme, nukkye KCorp ScreaM, Nivera, xms, Shin, Newzera KOI koldamenta, Sheydos, trexx, Wolfen, starxo NAVI ANGE1, Shao, Zyppan, SUYGETSU, cNed Heretics keloqz, Boo, Mixwell, zeek, AvovA Liquid soulcas, Jamppi, nAts, Redgar, Sayf, dimasick Vitality ceNder, BONECOLD, MOLSI, Destrian, Twisten

Pacífico

Equipo Jugadores DetonatioN Gaming Suggest, Reita, xnfri, Anthem, Seoldam, takej DRX stax, Rb, BuZz, MaKo, Zest, Foxy9 Gen.G Meteor, k1Ng, iNTRO, TS, eKo, Secret Global Esports AYRIN, T3xture, WRONSKI, Bazzi, Monyet, SkRossi, Lightningfast Paper Rex f0rsakeN, Benkai, mindfreak, Jinggg, d4v41 RRQ EJAY, 2ge, Emman, Tehbotol, fl1pzjder, Lmemore T1 ban, xeta, Munchkin, Sayaplayer, BeomJun, Carpe Talon Crws, foxz, sushiboys, garnetS, jitboyS Team Secret BORKUM, Jremy, DubsteP, JessieVash, invy, lenne ZETA DIVISION Laz, crow, Dep, TENNN, SugarZ3ro, barce

China