Análisis de F1 22 – Un contendiente que es casi material de campeonato

La Fórmula 1 ha experimentado un increíble crecimiento desde el lanzamiento de la docuserie de Netflix Drive to Survive, pero ¿puede el F1 22 de Codemasters estar a la altura de la acción de alto octanaje y adrenalina del juego real?

F1 22 es la primera entrega de la serie que se ha desarrollado por completo tras la adquisición de Codemasters por parte de EA. Aunque el juego resulta familiar para los fans de la franquicia, está claro que EA ha influido en el título.

Aunque la vida en la F1 y los supercoches son las principales novedades de F1 22, es lo que le falta al juego lo que me decepciona un poco. Sin el modo historia Braking Point y con la ausencia de los coches clásicos, me siento un poco defraudado.

Pero no dejes que eso te distraiga de lo que es un juego de carreras realmente divertido. Con un nuevo modelado de neumáticos, un manejo actualizado gracias a los cambios en la normativa real y una IA mejorada, F1 22 parece el juego de Fórmula 1 más equilibrado y competitivo hasta la fecha.

Detalles clave de F1 22

Desarrollador: Codemasters

Precio: 79.99€

Fecha de lanzamiento: 1 de julio (Standard Edition), 28 de junio (Champions Edition)

Plataformas: Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PS5, PC

Plataforma de la reseña: PC

F1 22 tráiler

Quemando goma

Para cualquier juego de simulación deportiva, la jugabilidad es fundamental. Tiene que hacerte sentir como si estuvieras allí, viviendo esos momentos increíbles que vemos en los estadios, arenas o en la pantalla. Por suerte, Codemasters no ha perdido el toque especial que ha hecho que la serie sea tan popular a lo largo de los años, con F1 22 produciendo una jugabilidad refinada y mejorada que es realmente mejor que nunca.

Los aficionados al deporte sabrán que la temporada 2022 ha introducido enormes cambios en el reglamento de la Fórmula 1, con coches completamente nuevos diseñados para crear cambios más estrechos y competitivos. Para Codemasters, el reto consistía en crear esa sensación de agitación en el juego sin que la sensación de conducirlos fuera completamente desconocida, y para su crédito, lo han conseguido perfectamente.

Al igual que sus homólogos en la vida real, los coches de F1 22 parecen más pesados, y con el modelado mejorado de los neumáticos junto con las nuevas ruedas de 18″, tomar las curvas y llegar a los vértices se siente diferente. Al principio del juego, sentí que los coches sufrían de subviraje, pero con la práctica, se vuelve más y más natural. La sensación es más gratificante que la de F1 2021, ya que no puedes lanzarte a las curvas sin más, sino que tienes que llegar al punto de frenado y buscar el vértice.

La IA también ha mejorado, sobre todo en la salida de las carreras. Entrar en picado por el interior en la primera curva de Bahréin es cosa del pasado, ya que ahora tus compañeros utilizan toda la pista y defienden la línea interior. Me pareció que seguían siendo un poco tímidos en el exterior de las curvas, y que retrocedían bastante pronto para evitar una colisión, pero en general, su conducción defensiva ha dado otro paso adelante.

Codemasters ha introducido otras mejoras sutiles en la jugabilidad. El nuevo minijuego de “entrada en boxes” añade otro nivel de control al juego, ya que la sincronización de tu entrada en el box puede hacer que los tiempos sean más rápidos. La posibilidad de alinearse después de la vuelta de formación es otra adición bienvenida, ya que te permite apuntar hacia tus oponentes si te apetece una salida agresiva.

Al fin y al cabo, las carreras deberían ser divertidas y adelantar a otros pilotos debería ser gratificante, y en F1 22, ambas cosas son ciertas. Puede que haya simuladores de carreras más realistas en el mercado, pero no estoy seguro de que ninguno sea tan divertido como éste.

Vida en F1

Superdeportivos y Vida F1 son las incorporaciones más destacadas de F1 22, que dan a los jugadores la oportunidad de vivir el estilo de vida de sus pilotos favoritos.

Los superdeportivos son sin duda una adición interesante y divertida al juego. Lo más agradable de su inclusión es el hecho de que cada uno se siente diferente. No es lo mismo dar una vuelta a Silverstone en el Mercedes-AMG GT R Pro que en un McLaren Artura, lo que les da cierta longevidad. También aparecen en los modos de carrera, con las Pirelli Hot Laps que dan a los jugadores la oportunidad de ganar puntos de recursos completando desafíos que implican derrapes o puntos de control.

Sin embargo, Vida F1 tiene las huellas de EA por todas partes. Recuerda mucho a VOLTA Football de FIFA, los jugadores pueden crear su propio avatar y vestirlo con ropa de marcas de calle como Anti Social Social Club o Parra. En VOLTA, puedes ver tus nuevas prendas en los terrenos de juego, pero aquí no las ves fuera de los menús, ya que siempre llevas el traje de carreras cuando conduces.

Diseñar tu casa y elegir los supercoches que exhibes es una bonita forma de adornar el sistema de menús, pero me cuesta ver el valor a largo plazo de esto. Fue divertido elegir coches y sofás durante unos minutos, pero no me veo volviendo a ello.

Piezas que faltan

Es estupendo ver a los desarrolladores probar cosas nuevas, y aunque no funcionen, siempre puedo respetar a un equipo dispuesto a arriesgarse. Sin embargo, en F1 22, las cosas que faltan tienen un efecto tan grande en el juego como las que se han añadido.

La principal adición a F1 2021 el año pasado fue Braking Point, un modo historia basado en la narrativa inspirado en Drive to Survive. Braking Point permitía a los jugadores vivir la introducción de Aiden Jackson en la Fórmula 1, y las pruebas y tribulaciones a las que se enfrentó durante su temporada de novato.

Sin embargo, aquellos que busquen el siguiente capítulo de la historia de Jackson se sentirán decepcionados, ya que Braking Point no vuelve en esta ocasión. Codemasters dice que tarda dos años en desarrollar el modo, pero la falta de historia, en cualquiera de sus formas, hace que parezca que falta algo.

Se agradece la incorporación de los fines de semana Sprint al modo carrera, que permite a los jugadores imitar los fines de semana de carreras que vemos algunas veces al año en la vida real. La posibilidad de elegir tu nivel inicial en Mi Equipo también es genial, ya que te permite entrar como aspirante al campeonato o como luchador en el centro del campo. En general, sin embargo, el modo carrera sigue el mismo patrón de los últimos dos años: programar actividades, hacer Investigación y Desarrollo, participar en tu fin de semana de carreras, y a la estructura le vendría bien una actualización.

La ausencia de coches clásicos continúa y es un punto de dolor para los fans de la serie. Los supercoches están bien, pero prefiero ponerme al volante del F2004 de Michael Schumacher que ganó el título que un Aston Martin DB11.

Al final, sin embargo, F1 22 es sobre las carreras, y ahí es donde este juego da lo mejor de sí. Desde el principiante hasta el experto, desde el aficionado ocasional hasta el obsesivo de la Fórmula 1, hay espacio para que todos se pongan al volante de estas increíbles máquinas y corran.

Claro que faltan cosas. Sí, Vida F1 es un poco artificiosa. Pero al final, si puedes salir a pista y pasarlo bien, lo demás son detalles. Mientras Codemasters recuerde esa verdad de cara al futuro, los juegos de Fórmula 1 están en buenas manos, y en mi caso, no puedo esperar a volver a la pista y dar otra vuelta.