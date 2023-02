Assassin’s Creed Valhalla gana el primer Grammy a la mejor BSO de un videojuego

Assassin’s Creed Valhalla acaba de hacer historia al convertirse en el primer videojuego en ganar un Grammy. La compositora Stephania Economou recibió el galardón dorado durante la gala de los premios 2023.

Los premios Grammy llevan mucho tiempo reconociendo las contribuciones musicales de todo tipo de géneros e industrias. Sin embargo, los videojuegos siempre han estado al margen dentro de los premios.

Solo tuvimos una nominación en el pasado que fue para el juego indie, Journey allá por 2012. Sin embargo, en 2023 cinco juegos han optado a la categoría de “Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos”, pero solo uno podía ganar.

Stephanie Economou consiguió ganar e impononerse e a juegos como CoD Vanguard o Marvel’s Guardians of the Galaxy durante la madrugada del 6 de febrero. Todo ello gracias a su trabajo en el DLC Dawn of Ragnarok en el juego de Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla.

Stephanie Economou consigue el Grammy a la mejor BSO gracias a Assassin’s Creed

En su discurso de agradecimiento, Economou tuvo unas palabras a quienes la precedieron y dio las gracias a muchos músicos que se han dedicado a este ámbito en generaciones pasadas.

“A todas las personas que han luchado incansablemente para que exista esta categoría, gracias por reconocer y validar el poder de la música en los videojuegos“, subrayó Economou al recoger el Grammy.

Economou no tiene mucha experiencia en el mundo de los videojuegos pero sí que lo tiene en una amplia variedad de películas.

Ahora que ha pasado a la historia gracias a la última expansión de Assassin’s Creed Valhalla, es muy probable que veamos a Economou ponerle de nuevo la música a otro título de un videojuego en un futuro no muy lejano.

Asimismo, con esta veda abierta tendremos que esperar quiénes ganarán el Grammy a la mejor banda sonora de un videojuego en los próximos años del certamen.