Los Calibres son la moneda premium en The First Descendant, y aquí te explicamos cómo hacer para conseguirlos.

Dado que The First Descendant es un videojuego gratis, es normal que haya algunos elementos de pago para los jugadores que quieran sacar el máximo partido al título. Aquí es donde entran los Calibres, la moneda premium del juego.

Estos te permiten desbloquear a todos los personajes rápidamente, conseguir objetos cosméticos adicionales y mucho más. Así que aquí te explicamos cómo conseguir Calibres en The First Descendant.

Contenidos

The First Descendant: cómo conseguir Calibres

Para conseguir Calibres en el juego, necesitarás comprar paquetes de Calibres con dinero real, que puedes encontrar en la tienda del juego, o en Steam si juegas en PC.

A continuación se indican los precios y las cantidades:

250 Calibres : 4.99$

: 4.99$ 520 Calibres : 9.99$

: 9.99$ 1060 Calibres : 19.99$

: 19.99$ 2750 Calibres : 49.99$

: 49.99$ 3920 Calibres : 69.99$

: 69.99$ 5750 Calibres: 99.99$

Si tienes problemas a la hora de comprar Calibres, tenemos la solución al bug para que puedas resolverlo.

También merece la pena estar atento a promociones y descuentos.

¿Se pueden conseguir Calibres gratis en The First Descendant?

No puedes conseguir Calibres gratis en The First Descendant, lo que significa que tendrás que pagar si quieres tener acceso. Sin embargo, puedes ganar algunos Calibres al ser ascendido, así que asegúrate de jugar todo lo que puedas y subir de nivel.

Anteriormente, durante la beta del juego, los inicios de sesión diarios y los desafíos recompensaban a los jugadores con Calibres gratis, pero desde el lanzamiento completo del juego, esa oportunidad ha desaparecido.

Quedará por ver si en el futuro los desarrolladores agregan otras opciones para conseguir Calibres gratis. Recuerda volver a visitar este artículo, ya que lo actualizaremos cuando haya novedades.

¡Y eso es todo! Si quieres más contenido sobre The First Descendant, puedes revisar cómo conseguir los drops de Twitch o cómo funciona el multijugador del juego.