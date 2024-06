Cómo conseguir cartas doradas en Monopoly GO

Si te preguntas cómo conseguir esas preciadas cartas doradas en Monopoly GO, aquí te traemos todas las formas de hacerlo sin gastar tu dinero.

En Monopoly GO, una de las mejores formas para obtener dados gratis y más recompensas es completar al álbum de cartas. Esta tarea parece fácil al principio pero luego se vuelve cada vez más difícil.

El problema llega cuando necesitas las cartas doradas para completar el álbum de este videojuego, ya que son poco comunes y solo algunas se pueden intercambiar en ciertos eventos. Aquí te explicamos cómo conseguirlas.

Contenidos

Monopoly GO: cómo conseguir cartas doradas

Las formas más comunes de conseguir cartas doradas gratis en Monopoly GO son a través de los paquetes concedidos en eventos y misiones rápidas diarias. Estas son todas las vías disponibles:

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Eventos

Los eventos de Monopoly GO suelen estar repletos de recompensas y, tras alcanzar ciertos hitos, recibirás paquetes de cartas con la posibilidad de conseguir cartas doradas.

Los paquetes varían en color, siendo el verde el más común y el violeta el más difícil de conseguir. Los paquetes violeta garantizan al menos una carta de cinco estrellas, lo que los convierte en un buen objetivo para aquellos que intentan aumentar su colección de cartas doradas.

El azul y el violeta son los mejores paquetes del juego para conseguir cartas doradas, pero eso no significa que no se pueda tener suerte con un paquete verde, dorado o rosa.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Dado que casi siempre hay un evento en el juego, es una de las fuentes más constantes de cartas en Monopoly GO y, por lo tanto, la que más posibilidades tiene de conseguir cartas doradas.

Misiones rápidas diarias

Como el nombre lo dice, las misiones rápidas diarias son actividades fáciles que puedes completar todos los días. Se tratan de retos simples como “tira los dados 5 veces” que otorgan buenas recompensas.

Estas misiones completan una barra semanal en la que hay distintos paquetes de cartas como premio, por lo que pueden ser una herramienta muy útil para tu colección.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Tienda

El método más rápido para conseguir cartas, y buscar cartas doradas, en Monopoly GO es dirigiéndose a la tienda. No recomendamos este método, ya que no queremos que gastes tu dinero. Pero si quieres ir por la vía fácil (y cara), la opción está ahí.

Comodín

Otra de las formas más fáciles pero escasas de conseguir Cartas Doradas es a través de los comodines. Algunos eventos los dan como recompensa, pero son muy poco comunes. Si ganas un comodín, puedes elegir que se convierta en la carta que quieras.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Índices de aparición de las Cartas Doradas en Monopoly GO

No puedes comprar cartas directamente en Monopoly Go, y todas ellas tienen que ganarse a través de paquetes. Ya se trate de un evento o de alguna actividad, solo se te recompensará con paquetes que suelten cartas al azar. Aquí tienes todos los paquetes y los porcentajes de obtención de las cartas doradas:

Verde Dorada de 4 estrellas: 0.9% Dorada de 5 estrellas: 0.2%

Amarillo Dorada de 4 estrellas: 1.1% Dorada de 5 estrellas: 0.3%

Rosa Dorada de 4 estrellas: 1.1% Dorada de 5 estrellas: 0.5%

Azul Dorada de 4 estrellas: 1.2% Dorada de 5 estrellas: 0.9%

Violeta Dorada de 4 estrellas: 1.7% Dorada de 5 estrellas: 0.6%



Cómo intercambiar cartas doradas en Monopoly GO

Puedes intercambiar cartas doradas en Monopoly GO, pero solo cuando esté activo el evento Golden Blitz. Ocurre a menudo, pero no hay un calendario fijo, así que nadie sabe cuándo llegará. Cuando aparezca, así se intercambian cartas:

Abre el juego Haz clic en el ícono del evento Habrá una lista de cartas, y aparecerá la opción “Enviar” debajo de ellas Toca “Enviar” en la que quieras intercambiar Selecciona a algún amigo de tu lista Ahora solo queda que tu amigo termine el trato ¡y listo!

Hay un límite de cinco cartas al día, más o menos, durante el evento. Ten cuidado con las estafas, si realmente intercambias con amigos, estás bien, pero puede ser arriesgado que te lo cuente cualquier tipo cualquiera de Internet. Al menos, si tus amigos te traicionan, puedes llamar a su puerta.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Para qué se utilizan las cartas doradas en Monopoly GO?

Las cartas doradas se usan para completar sets en el álbum, y al completar uno, serás recompensado con Tiradas de Dados y Dinero en Efectivo. Tiene poca utilidad fuera de los fines de colección y la sensación de “orgullo y logro” que se obtiene al tener un mazo completo de estas fichas digitales.

¡Y eso es todo! Si quieres más contenido de videojuegos sigue en Dexerto ES, pero si buscas más sobre Monopoly GO, puedes revisar cómo añadir amigos o los enlaces con tiradas de dados gratis.