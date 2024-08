Cómo construir y usar la Máquina de los Deseos en Once Human

Te explicamos con todo detalle cómo fabricar y usar la Máquina de los Deseos (Wishing Machine) en Once Human para que arrases por donde pases.

Por el estilo de juego de Once Human tener bases, armaduras y otras herramientas es muy importante.

No obstante, el título también nos ofrece otras formas menos convencionales a través de la Máquina de los Deseos donde podremos conseguir desde planos a cosméticos pasando por diferente equipo.

Cómo construir la máquina de los deseos en Once Human

Para construir la Máquina de los Deseos en Once Human primero tenemos que desbloquearla a través de la Memética (Memetics) y después recoger los siguientes materiales:

x25 lingotes de cobre

x10 Piezas oxidadas

x5 Restos de metal

x3 Goma

x5 Vidrio

Para crear la Máquina de los Deseos, simplemente entramos en el modo de construcción, hacemos clic en la pestaña “Instalación”, entra en la sección “Función de la Instalación” y encontraremos el plano para ella.

STARRY STUDIO

Cómo usar la Máquina de los Deseos

Para usar la Máquina de los Deseos en Once Human tendremos que usar 500 Starchrom cada vez que queramos ver qué nos sale.

Una vez que se saca un objeto de la Máquina de los Deseos se elimina del almacén. Es decir, no podremos sacar objetos duplicados.

Al mismo tiempo, cuando activemos la Máquina veremos una pequeña animación en la que tenemos que golpear una Llama con un mazo. No te preocupes por qué llama tenemos que golpear ya que no afectará de ningún modo al resultado que obtendremos.

La recompensa que saquemos al usar la Máquina de los Deseos en Once Human dependerá exclusivamente de nuestra suerte ya que es aleatoria.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto. No dejes de visitarnos para saber si Once Human llegará a consolas, la solución para iniciar el juego si no se inicia o cómo conseguir cristales de platino.