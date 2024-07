¿Llegará Once Human a consolas?

Desde su lanzamiento, Once Human llamó la atención de muchísimos jugadores. El deseo de poder disfrutar del título en sus diferentes sistemas está ahí, pero, ¿llegará el juego a consolas?

Desde su estreno, Once Human ha captado la atención de una considerable comunidad de jugadores. Esto ha generado especulaciones sobre una posible llegada del juego a consolas, ya que actualmente solo se encuentra disponible para PC.

Dado que está previsto que el juego se lance en dispositivos móviles a finales de este año, es razonable pensar que una versión para consolas podría estar en camino.

¿Once Human llegará a PlayStation, Xbox y Nintendo Switch?

Aún no existe confirmación oficial de que Once Human llegue a consolas, sin embargo, los desarrolladores lo están pensando.

Starry Studio compartió recientemente en X que están “decidiendo cuidadosamente si lanzar el juego para consolas en función de las pruebas y los comentarios de los jugadores, lo que llevará algún tiempo. Si hay alguna actualización, la publicaremos en nuestras redes sociales, ¡así que permaneced atentos!“.

Ya sabíamos que la llegada de Once Human a PS5 es aún incierta. También podemos llegar a la conclusión de que el juego de Starry Studio no verá la luz del día en Nintendo Switch, no solo por las limitaciones técnicas de la consola híbrida, sino por el próximo lanzamiento de su sucesora, la Nintendo Switch 2.

Si la demanda de los jugadores es alta, es muy probable que el juego se lance en PlayStation y Xbox. Una vez que Once Human sea free to play y reciba una calificación positiva en Steam, podría tener éxito en consolas, si es que los desarrolladores deciden llevarlo a esas plataformas.

Te recomendamos mantenerte atento a las redes sociales del estudio del juego. También visita regularmente este artículo para estar al tanto de las últimas noticias sobre un posible lanzamiento en consolas.

Lanzamiento de Once Human en móviles

El juego aún no está en consolas, pero la buena noticia es que a partir del 26 de septiembre de 2024 va a estar disponible para móviles, tanto para usuarios Android como iOS.

El título también incluirá funciones de juego cruzado, permitiéndote jugar junto a usuarios de PC o enfrentarte a ellos. Esta compatibilidad entre PC y móvil sugiere que, si el juego llega a consolas, probablemente también ofrezca características multiplataforma.

Tendremos que esperar un poco más para saber qué es lo que sucederá con el juego y su disponibilidad en consolas. Mientras tanto, sabemos que es importante garantizar tu supervivencia en el juego, así que aquí te dejamos guías que te serán de muchísima ayuda: Cómo conseguir cristales de platino, Cómo conseguir una motocicleta en Once Human y las mejores especializaciones del juego.