Cómo derrotar a Romina Santa del Brote en el DLC de Elden Ring

Uno de los tantos jefes en el DLC de Elden Ring es Romina Santa del Brote, aquí te explicamos cómo vencerla.

Romina, Santa del Brote continúa la tradición de FromSoftware de jefes que es una mujer arriba y un insecto monstruoso abajo. Tendrás que tener cuidado si te la encuentras en Elden Ring Shadow of the Erdtree, ya que es uno de los jefes más difíciles.

Pero para ayudarte a que el combate te sea más fácil, aquí te traemos una estrategia práctica.

Contenidos

Ubicación de Romina Santa del Brote en el DLC de Elden Ring

Romina se encuentra en el oeste del mapa. Más precisamente por el sitio de gracia de la Iglesia del Brote, en las Ruinas de Rauh.

Desde este lugar, verás una iglesia cubierta en plantas monstruosas, que es donde reside Romina y donde tendremos el combate.

Cómo derrotar a Romina en Elden Ring Shadow of the Erdtree

Romina puede infligir Putrefacción Roja con sus ataques. Por ello, prepara hechizos u objetos que la curen o reduzcan su acumulación. Esto es vital, sobre todo cuando te enfrentes a su segunda fase, ya que la frecuencia de sus ataques de Putrefacción Roja aumenta.

Si tienes suerte, Romina no cargará contra ti al principio del combate, lo que te dará tiempo para lanzar una invocación y curarte. Sin embargo, en cuanto se ponga en marcha, se te echará encima el resto del combate. Romina es extremadamente agresiva, así que prepárate para esquivar en cuanto entre en tu zona.

Fase 1

Romina lucha con su espada, su cabeza de ciempiés delantera y su cola de escorpión trasera, aunque tiende a usar solo una a la vez. En términos de movilidad, es extremadamente rápida, tiene el molesto truco de jefe de Elden Ring de saltar fuera del alcance del contraataque, puede rodar como el Gigante de Fuego y tiene algunos ataques voladores.

La espada de Romina tiene un alcance muy grande y un AoE que puede golpear alrededor de todo su cuerpo. Su cola de escorpión se usa a menudo para castigar la curación, así que corre hacia atrás fuera de su alcance antes de curarte.

Los ataques con espada de Romina parecen imponentes al principio, pero son fáciles de esquivar rodando. La cabeza de ciempiés también es fácil de esquivar, pero el segundo golpe sale muy rápido después del primero, así que no ruedes asustado.

Uno de los ataques más molestos de Romina consiste en saltar en el aire y disparar hacia abajo para realizar un ataque AoE masivo que inflige Putrefacción Roja. Para esquivarlo, fíjate en el parpadeo de sus ojos o en un ruido fuerte, ya que es el indicador para pulsar el botón. El sonido es tu mejor opción, ya que Romina puede atravesar el escenario, impidiéndote ver sus ojos.

Cuando Romina haga su giro a lo Sonic el Erizo, simplemente esquiva rodando hacia un lado cuando se acerque y ten cuidado con las paredes cercanas, ya que esto le permitirá rodear más rápido.

Entonces, ¿cómo la derrotas? Como la mayoría de los jefes de Elden Ring, tienes que esperar a sus 2-3 combos de ataque, asestar tus golpes y prepararte para otra ronda de esquivas. La evasión funciona mejor que los escudos, ya que todos sus ataques tienen ventanas de esquiva obvias.

Romina es débil contra los ataques escalonados. Los golpes de salto junto a una invocación Mímica pueden ponerla fácilmente en estado de golpe crítico. Este método de ataque es preferible a menos que uses armas rápidas con efectos de estado.

Fase 2: mariposas y putrefacción roja

Cuando Romina, esté al 50% de salud, entrará en su segunda fase. En cuanto esto ocurra, se verá rodeada por un aura púrpura y mariposas violetas, que dañan a los personajes cercanos e infligen una gran cantidad de Putrefacción Roja. También creará mariposas que explotan e infligen Putrefacción Roja.

Cuando parezca que tú o tu invocación van a dejarla al 50%, golpea y luego esquiva rodando hacia atrás para esquivar su ataque inmediato. Luego, sal corriendo para esquivar sus mariposas.

A diferencia de otros jefes de Shadow of the Erdtree, los movimientos de Romina no cambian drásticamente en su segunda fase. Puede realizar el ataque mariposa AoE desde que entra en la fase, así que prepárate para correr cuando parpadee en morado.

La principal adición a su arsenal es un nuevo movimiento volador, en el que golpea tres veces con su espada con ataques en picado. Este ataque es fácil de esquivar, ya que está bien señalizado y salen bastante despacio, por lo que tienes tiempo de recuperación para preparar tu siguiente esquive. Lo único difícil es que no puedes contrarrestar mientras está usando este movimiento, así que céntrate en esquivar y prepárate para abalanzarte cuando toque el suelo.

Cuando se sumerge, Romina también puede dejar un rastro de mariposas tras de sí. Evítalas, ya que explotarán y te infligirán putrefacción roja.

Aliados NPC para el combate contra Romina en el DLC de Elden Ring

No hay aliados NPC disponibles para invocar en el combate contra Romina, aunque la Lágrima Mimética obviamente sigue sobre la mesa como una opción sólida para este combate.

Recompensas de Romina en el DLC de Elden Ring

Romina deja estos objetos una vez vencida en el juego:

280.000 Runas

Recuerdo de la Santa del Brote

El Recuerdo de la Santa del Brote puede llevarse a Enia e intercambiarse, ya sea por el arma Hoja de Asta del Brote o por Mariposas Podridas, un encantamiento añadido al juego con la expansión Shadow of the Erdtree.

Debilidades de Romina

Romina, Santa del Brote es débil contra los siguientes daños, estados y elementos:

Hemorragia

Congelación

Sagrado

Perforante

Romina es resistente al daño de Putrefacción Roja, Fuego y Estándar, este último incluye ataques de Perforación, Tajo y Golpe. Esto, en particular, podría resultar complicado para muchas builds, así que tenlo en cuenta antes de lanzarte a la batalla.

¡Y eso es todo! Si quieres más contenido del DLC de Elden Ring, puedes revisar el mapa interactivo o cómo derrotar al Dragón Antiguo Senessax.