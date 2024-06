Elden Ring: cómo derrotar al Dragón antiguo Senessax en Shadow of the Erdtree

El DLC, Shadow of the Erdtree, está lleno de wyrms poderosos, siendo el Dragón antiguo Senessax de Elden Ring uno de ellos. Acá te vamos a decir cómo darle una paliza y derrotarlo.

No queda duda que el DLC, Shadow of the Erdtree, de Elden Ring está diseñado para jugadores experimentados, ofreciendo desafíos significativos como los monstruos más grandes y formidables jamás creados por FromSoftware.

El Dragón antiguo Senessax de Elden Ring es uno de ellos y aunque es un jefe opcional y no es necesario derrotarlo para completar el DLC, podrás coseguir una buena recompensa y numerosas Runas si lo haces.

Ubicación del Dragón antiguo Senessax en Shadow of the Erdtree

Para encontrar al Dragón Antiguo Senessax, debes dirigirte a las Laderas de las Montañas del Pico Escarpado del mapa del juego. Desde allí, oirás llantos de dolor. Sigue este camino hasta que llegues al Foso del Dragón. Atraviesa esta mazmorra hasta llegar a la Fosa del Dragón Terminus.

Sigue el camino a través de las montañas y llegarás a donde está un dragón blanco dormido en la distancia. Este es el Dragón Antiguo Senessax, y una vez que te acerques a él, comenzará la batalla.

FROMSOFTWARE

Cómo derrotar al Dragón antiguo Senessax en el DLC de Elden Ring

Una vez que el Dragón Antiguo Senessax entra en tu campo de visión, puedes invocar a un espíritu. El wyrm dormirá durante este proceso, siempre que no te acerques a él. Esto significa que puedes invocar a un imitador, curarte y aplicarle los potenciadores que poseas.

Puedes usar Torrent durante el combate con el jefe. Este ayuda a cubrir la distancia al principio del combate, pero la velocidad del dragón significa que el pobre caballo no durará mucho.

Lo más importante de Senessax es que es un jefe con mucha movilidad. Esto, unido a su tamaño, significa que la cámara es tu peor enemigo en este combate. No tengas miedo de desbloquearte cuando estés a su alcance, de lo contrario, tus ataques podrían fallar.

Otro punto importante es que, a diferencia de otros jefes de DLC, como Messmer el Empalador, no tiene segunda fase. La batalla se mantiene constante durante todo el combate, así que no te preocupes por ningún potenciador sorpresa cuando lo dejes al 50% de salud.

Este jefe del DLC de Elden Ring utiliza sus poderosas garras para golpearte, pero lo peor es que la mayoría de sus ataques tienen un efecto AoE que afecta a toda la zona que rodea al wyrm tras el golpe inicial. Por tanto, tienes que dominar cómo esquivar su golpe inicial y la onda expansiva que le sigue. Es bastante fácil de dominar, siempre y cuando no entres en pánico. Ten en cuenta que suele asestar de 2 a 4 golpes seguidos.

En cuanto a movimientos, el dragón golpeará el suelo varias veces. Todo lo que tienes que hacer es esquivar el primer golpe con la vista y prepararte para esquivar el sonido del segundo.

Senessax puede respirar fuego. Esto te ayuda mucho. Cuando el jefe lo haga, corre inmediatamente hacia su cola y empieza a golpearle. No sólo le darás muchos golpes, sino que estarás fuera del alcance de las llamas mientras esté bloqueado en la animación.

También tiene dos ataques voladores, uno en el que se sumerge y otro en el que exhala fuego. En ambos casos, ¡corre hacia él! Si es el ataque en picado, lo sobrepasará, y si es el de fuego, te mantendrás fuera del AoE y estarás sobre él cuando aterrice.

También puede lanzar un golpe con la cola y crear una lanza de energía que lanza contra el suelo. Estos ataques son contundentes, pero están bien diseñados y son fáciles de esquivar.

En cuanto a los objetivos, las patas traseras y la base de la cola son las mejores partes para golpear. La cabeza está demasiado alta para golpearla y las patas delanteras suelen utilizarse para los ataques. Mientras tanto, las patas traseras tienden a permanecer inmóviles, por lo que puedes asestarle muchos golpes antes de que empiece a contraatacar.

Senessax batirá sus alas para crear una ráfaga de viento. Por suerte, esto sólo te derribará y no te hará daño. De hecho, si saltas durante el primer golpe, puedes esquivar la última ráfaga y recibir un ataque gratis o una curación.

Como ocurre con todos los jefes del DLC, Shadow of the Erdtree, este es muy agresivo, extremadamente móvil y te castigará si intentas curarte en un momento poco seguro. En realidad es uno de los más fáciles, ya que por su tamaño tienes muchos puntos donde golpearle.

Recompensas al derrotar al Dragón antiguo Senessax en Shadow of the Erdtree

Una vez derrotadote podrás hacer con estas recompensas en el juego:

200,000 Runas

Piedra de Forja de Dragón Antiguo

Piedra de Forja de Dragón Sombrío Antiguo

Desgraciadamente, este majestuoso wyrm no es el único enemigo que te espera en el Pico Escarpado. Más adelante, te enfrentarás a Bayle el Temible. Así que es importante que vayas preparado para luchar.