Cómo devolver un juego en Xbox X|S y Xbox One

Si quieres devolver un juego en Xbox X|S o en Xbox One pero no sabes cómo te contamos todo lo que necesitas saber sobre ello y qué debemos de hacer para que nos devuelvan el dinero.

A diferencia de otras consolas, el proceso de reembolso de Microsoft y de Xbox es mucho más sencillo. Sin embargo, la empresa no termina de ser del todo clara con los requisitos que nos exigen para poder llevarlo a cabo.

Debido a ello, intentamos arrojar algo de luz para que puedas devolver el juego que no te ha terminado de gustar en Xbox X|S u One sin ningún tipo de complicación.

¿Qué requisitos tenemos que tener para devolver un juego en Xbox?

Lo más seguro es que Microsoft y Xbox compartan las mismas reglas que tenemos en otras plataformas como Steam ya que están impuestos por diversos organismos gubernamentales a nivel global.

Dicho eso, los requisitos para llevar a cabo la devolución serían los siguientes:

No podemos tener una cantidad significativa de tiempo jugado

Debe de haber trascurrido al menos 14 días desde la compra del título.

Debido a que no se especifica “la cantidad de tiempo no significativa” nos basamos en Steam donde nos pide no llevar más de dos horas de juego.

Cómo reembolsar juegos en Xbox

Nos vamos a la página dedicada de Microsoft. En ella, tendremos que iniciar sesión en nuestra cuenta Xbox. Ahí aparecerá una lista de los juegos que podemos reembolsar.

Asimismo, es posible que los DLC y las compras dentro del juego no puedan reembolsarse.

Reembolso no disponible en Xbox

Si el juego que queremos devolver no está en la lista significa que no cumple los requisitos establecidos por Microsoft. Si este es el caso no podemos hacer mucho más. Los EULA y otros acuerdos a los que acudir serían el último recurso disponible a nuestro alcance.

Para llegar a ellos deberíamos entonces ponernos en contacto con Microsoft para resolver nuestro problema, pero puede que no lleve a ninguna parte.

Devolución de PaVos de Fortnite en Xbox

