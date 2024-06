Cómo jugar a Monopoly Go Aqua Partners: horario y recompensas

Monopoly Go

Aqua Partners es el nuevo evento de temática acuática en Monopoly Go, y te traemos todo lo que tienes que saber al respecto.

Los Eventos de Socios regresan a Monopoly Go, y al igual que en los eventos anteriores, el juego de Aqua Partner consiste en rodar, conseguir fichas y ganar puntos para conseguir una serie de metas.

Para que no te pierdas ni un solo detalle, recogemos toda la información que necesitas saber. Sigue leyendo.

Fecha de inicio y fin de Monopoly Go Aqua Partners

El evento Monopoly Go Aqua Partners comienza el 22 de junio y durará hasta el 27 de junio de 2024. Estas son las horas exactas de inicio y fin del evento:

Hora de inicio: 22 de junio de 2024 a las 7:30 AM CDT / 8:30 AM EDT / 5:30 AM PDT / 1:30 PM BST

Hora de finalización: 27 de junio de 2024 a las 2:59 PM CDT / 3:59 PM EDT / 12:59 PM PDT / 8:59 PM BST

Durará 5 días, como la mayoría de los eventos anteriores. El tiempo debería ser suficiente para que nos dé tiempo a conseguir todas las recompensas.

Cómo jugar al evento Aqua Partners de Monopoly Go

En el evento Aqua Partners de Monopoly Go, tendremos que formar equipo con otros 4 jugadores para construir diferentes atracciones por el tablero acumulando puntos y trabajando para conseguir una meta. Podemos conseguir jugadores de forma aleatoria o hacer que se unan algunos de tu lista de amigos. Recuerda que, una vez añadido, no podremos cambiar a los compañeros de equipo.

Cuando comience el evento el tablero tendrá 4 nuevos bloques en el centro donde se construirán diferentes atracciones. Para construirlas, tendremos que acumular puntos girando la rueda, pero para ello necesitaremos fichas. Estas están repartidas por el tablero y también se entregan como recompensa en otros eventos cuando Aqua Partners esté activo dentro de Monopoly Go.

Lo esencial es formar un equipo, tirar los dados y recoger fichas, usar las fichas para hacer girar la ruleta, acumular puntos y construir atracciones usando los puntos. Facilito.

Evento Aqua Partners todas las metas y recompensas

Aquí están las recompensas por cada meda, así como el gran premio por completar las 4 ranuras del evento Monopoly Go Aqua Partners:

Meta Puntos a conseguir Recompensas 1 2,500 200 tiradas de dados gratis 2 8,500 Dinero para el juego 3 21,500 Caja Rosa: 200-300 tiradas de dados gratis y dinero de juego 4 48,000 Caja Oro: 300-500 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas rosas de tres estrellas y potenciador de grandes apostadores. 5 80,000 Caja de Agua: 400-600 tiradas de dados gratis, dinero de juego, paquete de pegatinas azules de cuatro estrellas y aumento de dinero en efectivo Grand Prize 320,000 5.000 de dados, Paquete de pegatinas púrpura 5 Estrellas, Ficha de tablero Pez globo

Necesitaremos 80.000 puntos para completar una ranura para un compañero, y eso significa que tendremos que completar todas las ranuras para compañeros y acumular la friolera de 320.000 puntos para el Gran Premio.

Consejos para los eventos Aqua Partners en Monopoly Go

No hay una estrategia única para el evento Aqua Partners de Monopoly Go. Solo hay 2 cosas que nos harán ganar o perder el evento. Las tiradas de dados y los compañeros de equipo.

Si todos nuestros amigos se ganan el pan, es decir, consiguen 80.000 puntos cada uno, no tendremos que preocuparnos demasiado durante el evento. Una forma de asegurarnos de que llegamos a ese punto fácilmente es si tenemos montones de tiradas de dados. Asimismo, en vez de hacer equipo con personas aleatorias puedes probar el LFG (looking for group en inglés o búsqueda de equipo) en el Discord oficial o en Reddit.

Las fichas son, por supuesto, la segunda parte más importante. Aunque simplemente tirando dados podemos coleccionarlas por el tablero no es suficiente. Por ello nos tenemos que asegurar de jugar a todos los eventos grandes y pequeños, ya que muchos recompensarán con Fichas tras alcanzar ciertas metas.

Asimismo, también te recomendamos tirar solo cuando podamos conseguir fichas a través de los eventos, de lo contrario, es mejor ahorrar los dados.

Finalmente, podemos reunir un número decente de fichas y, cuando juguemos, subir un poco el nivel del multijugador. De lo contrario, es menos probable que consigamos una cantidad decente de puntos.

Cómo conseguir fichas de peceras en Monopoly Go Aqua Partners

Las peceras son las fichas específicas de Aqua Partners que necesitaremos para hacer girar la ruleta durante el evento. Las formas de adquirirlas son las mismas que para cualquier otro Evento de Socios, aquí tienes una lista:

Victorias rápidas

Recompensas por metas en Eventos y Torneos de Clasificación.

Aterrizando en las casillas que los tienen como recompensa.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto sobre el Aqua Partners de Monopoly Go. No dejes de visitarnos para estar al día del álbum de pegatinas o el número de tableros totales dentro del juego.

