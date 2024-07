Cómo jugar a The First Descendant con amigos

The First Descendant es un shooter cooperativo que nos permite jugar con otros 3 jugadores amigos, y si no sabes cómo invitarlos a la partida, esto es todo lo que tienes que saber al respecto.

Si hay algo que caracteriza a The First Descendant es que podemos disfrutar del juego con nuestros amigos, pero la mecánica del multijugador está un poquito escondida.

Para que podamos disfrutar de una gran sesión de juego con ellos, te explicamos cómo configurar el modo cooperativo en The First Descendant y no os olvidéis escoger al mejor personaje con el que iniciar el juego.

Cómo jugar en modo cooperativo con amigos en The First Descendant

Para añadir amigos a nuestra partida simplemente tenemos que añadirlos a través del menú “social”. No obstante, antes necesitamos su ID del juego.

Para añadir a un amigo, abrimos el mapa con M en un teclado, “View” en Xbox o el panel táctil en PlayStation 5. Ahora nos vamos a la pestaña Social de la derecha y añadimos a nuestros amigos con su ID de juego.

La ID del juego es el gamertag (dependiendo de la plataforma en la que estéis jugando) y la combinación de cuatro números que aparece tras él.

Una vez seamos amigo de otro jugador podremos encontrarlo en la sección de “Amigos” en la pestaña e invitarlo al grupo. Al hacerlo se le enviará una una notificación que sólo tienen que aceptar. Si lo hacen aparecerán en tu grupo.

Asimismo, si te ha caído alguien bien también puedes añadirlo y utilizar el mismo botón para invitarlo a nuestra partida. Estos jugadores aparecerán en el menú social bajo nuestro nombre donde podremos seleccionarlos.

No obstante, aparecerá un menú que nos permitirá enviarles una solicitud a través de nuestro grupo.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber del juego de Nexon. Cuando tengamos el grupo al completo es el momento que le eches un vistazo a la maestría y a cómo conseguir calibres.