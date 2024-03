¿Cuál es el mejor Far Cry?: Juegos de mejor a peor

Cuando hablamos de juegos shooters que se han convertido en un referente, es posible que Far Cry, la franquicia de Ubisoft, se te venga a la mente. Con tantos fans a esta, muchos se preguntarán “¿Cuál es el mejor Far Cry?”, por eso hicimos una lista de los mejores y “peores” entregas.

Juegos shooters hay por montón, sin embargo, pocos quedan plasmados en la historia y se convierten en referentes. Esto es lo que sucedió con Far Cry. Si bien sus primeras entregas pasaron sin pena ni gloria en cuanto a ventas se refiere, la llegada de Far Cry 3 sacudió a la industria, logrando alcanzar cotas de popularidad estratosféricas.

Cuando una saga alcanza tal éxito, es normal que la industria le saque provecho. Desde entonces Ubisoft ha exprimido a su gallina de huevos de oro, con nuevos DLC, spinoffs y entregas que, en muchas ocasiones, repetían la fórmula.

¿Cuál es el mejor Far Cry?: nuestro top 5 de mejores juegos

1. Far Cry 3

Lanzamiento: 29 de noviembre de 2012

29 de noviembre de 2012 Plataformas: PC, Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5

PC, Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5 Puntuación de Metacritic: 91

Este es cosiderado el mejor juego de la saga, además, es el pilar que forma las bases de otras entregas. Su popularidad también reside en su villano, Vaas (uno de los mejores), sus mecánicas y una amplia cantidad de actividades que pueden hacerse en la isla. A pesar de haber sido lanzado hace más de 10 años, es una joya y si lo juegas en PC lo disfritarás aún más.

2. Far Cry

Lanzamiento: 22 de marzo de 2004

22 de marzo de 2004 Plataformas: PC, Xbox One, PS4, Xbox Series, PS5

PC, Xbox One, PS4, Xbox Series, PS5 Puntuación de Metacritic: 89

Este juego fue desarrollado por Crytek y no por Ubisoft. Esta es la primera entrega que se desarrolla en una paradisíaca isla en la que se esconden terribles peligros, así que debemos sobrevivir de un grupo militar y extrañas criaturas.

3. Far Cry 2

Lanzamiento: 23 de octubre de 2008

23 de octubre de 2008 Plataformas: PC, Xbox One, Xbox Series, PS3

PC, Xbox One, Xbox Series, PS3 Puntuación de Metacritic: 85

Aunque en su lanzamiento no se le prestó demasiada atención, el paso del tiempo le ha dado el lugar que siempre mereció. El título poseía físicas adelantadas a su época. De hecho, este asentó muchas de las bases para hacer de Far Cry el gran juegazo que es. Acá la acción se llevaba a cabo en el continente africano.

4. Far Cry 4

Lanzamiento: 18 de noviembre de 2014

18 de noviembre de 2014 Plataformas: Xbox One, PS4, PC, Xbox Series, PS5

Xbox One, PS4, PC, Xbox Series, PS5 Puntuación de Metacritic: 85

Este es un juego que produce un choque de opiniones para los fans. Para muchos es el mejor título de la última hornada de la saga, para otros, el principio de la decadencia. Muchos sintieron que este juego no aportó muchos cambios y que realmente era como jugar a la tercera entrega. Eso sí, el viaje por el Himalaya o Sangri-La era divertido y claro, lleno de acción y situaciones tensas. Además, tenía muy buena trama.

5. Far Cry 3: Blood Dragon

Lanzamiento: 1 de mayo de 2013

1 de mayo de 2013 Plataformas: Xbox One, PS4, PC

Xbox One, PS4, PC Puntuación de Metacritic: 82

Esta entrega es realmente un spinoff que no muchos estaban esperando, pero que al probarlo, quedaron enganchados. En Blood Dragon tendremos que acabar con un villano que parece sacado de esas películas algo clichés de los años 80. Pero esto va perfecto con toda la estética. Es bastante divertido.

¿Cuál es el mejor Far Cry?: juegos que no llegron al top

No podemos decir que estos juegos sean realmente malos, sin embargo, no llegan al ivel que tienen los primeros cinco:

Far Cry 5

Ubisoft

Lanzamiento: 27 de marzo de 2018

27 de marzo de 2018 Plataformas: PC, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series

PC, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series Puntuación de Metacritic: 82

Far Cry Primal

Ubisoft

Lanzamiento: 1 de marzo de 2016

1 de marzo de 2016 Plataformas: PC, Xbox One, PS4, Xbox Series, PS5

PC, Xbox One, PS4, Xbox Series, PS5 Puntuación de Metacritic: 77

Far Cry New Dawn

Ubisoft

Lanzamiento: 15 de febrero de 2019

15 de febrero de 2019 Plataformas: PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series, PC

PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series, PC Puntuación de Metacritic: 75

Far Cry 6

ubisoft

Lanzamiento: 7 de octubre de 2021

7 de octubre de 2021 Plataformas: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S Puntuación de Metacritic: 73

A pesar de que la franquicia de Far Cry esté sufriendo el desgaste que muchas otras sagas han experimentado, no quiere decir que sus juegos “menos favorecidos” no estén a la altura. Realmente son muy buenos, pero en comparación a Far Cry 3, Far Cry y Far Cry 2, sí se quedan algo cortos.