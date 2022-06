¿Cuándo son las rebajas de verano de Steam 2022? Fecha, descuentos y juegos destacados

Las rebajas de Steam de verano 2022 empiezan esta semana y traerán un montón de descuentos y ofertas como siempre. Aquí está todo lo que tenemos que saber sobre cuándo se activarán y los descuentos que nos traerá.

Sin ninguna duda, si hay una fecha para comprar videojuegos en Steam es en las rebajas debido a la gran cantidad de descuentos que ofrece en todos los géneros. Y por supuesto en esta temporada de verano no puede ser menos.

Si quieres aprovecharte de ellas te traemos toda la información que necesitas para las rebajas de verano de Steam 2022.

Las rebajas de Steam de verano empezarán el 23 de junio a las 19:00 horas (peninsular española) y terminarán el 7 de julio en el mismo horario.

Como ya viene siendo habitual tendrá una duración de unas dos semanas y podremos conseguir todos los juegos que queramos.

Para hacerle honor a su nombre, en estos días veremos grandes ofertas en varias desarrolladoras. Sin embargo, si estás buscando algo en particular te echamos un cable.

Here's a promotional video from Valve announcing the Steam summer sale (yes, they do these now).

As always, we have a countdown to sales here: https://t.co/FINTCW7BV2 pic.twitter.com/9kbd1PFpRU

— SteamDB (@SteamDB) June 18, 2022