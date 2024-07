¿Cuánta gente juega a Sea of Thieves? Recuento de jugadores – julio de 2024

La vida pirata es mejor acompañado y aquí puedes ver el número de jugadores de Sea of Thieves, el juego multijugador de Rare.

Aunque puedes jugar a Sea of Thieves en solitario, el juego de acción y aventura se disfruta mejor con otros piratas, y como el título admite el juego cruzado entre PS5, Xbox y PC, puedes explorar la vida pirata con tus amigos en distintas plataformas.

Puede que esto te haga preguntarte cuántos jugadores están disfrutando del juego. A continuación te mostramos cuántos jugadores se han conectado a Sea of Thieves en julio de 2024, así como el recuento de jugadores de toda la vida.

Recuento de jugadores de Sea of Thieves este mes

Según Steam Charts, Sea of Thieves tuvo una media de 11.538 jugadores entre junio y julio, con un pico mensual de 29.515 jugadores.

Ten en cuenta que esto sólo incluye a los jugadores que juegan en el cliente de Steam y no en otras tiendas como Microsoft Store, y tampoco tiene en cuenta Xbox y PlayStation. También hay que tener en cuenta que Sea of Thieves no se lanzó en Steam el primer día y estuvo disponible dos años después de su lanzamiento inicial.

Número máximo de jugadores

Sea of Thieves ha alcanzado un máximo histórico de 66.632 jugadores en junio de 2020. En una entrada de blog, el productor ejecutivo Joe Neate mencionó que 40 millones de jugadores han jugado a Sea of Thieves durante su vida. Eso es en Xbox, Windows 10 y Steam, sin contar aún la base potencial de jugadores de PlayStation.

“40 millones de jugadores en Xbox, Windows 10 y Steam es un hito increíble del que podemos hablar y, por supuesto, no habría sido posible sin vosotros, nuestra brillante, positiva y acogedora comunidad, que no dejáis de sorprendernos e impresionarnos con vuestra creatividad y vuestras travesuras sobre las olas”, afirmó.