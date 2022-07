E3 2023, la feria volverá y de manera presencial: fecha y filtraciones

Los organizadores de la feria comercial E3 han confirmado que el evento finalmente regresará en 2023, y no solo será en línea.

Lo que alguna vez fue la conferencia más grande en el calendario de videojuegos para fans y desarrolladores por igual, ha estado plagada de retrasos e interrupciones desde que comenzó la crisis de salud mundial.

Si bien el Summer Game Fest promete llenar ese hueco este año, como lo hizo en 2021 con espectáculos remotos, habrá miles de fans que querrán recuperar su antigua feria comercial.

A diferencia de la feria de 2021, que fue un evento digital sin la presencia de los fans, o de la cancelada feria de 2022, que llevó a los editores a organizar sus propios eventos, el E3 2023 verá el regreso de la feria al completo, lo que significa que los invitados volverán a estar presentes.

La confirmación de su regreso provino del presidente y director ejecutivo de la ESA, Stan Pierre-Louis, en una entrevista con The Washington Post. “Estamos entusiasmados de regresar en 2023 con un evento tanto digital como presencial”, comentó.

“Por mucho que amemos estos eventos digitales, y por mucho que lleguen a las personas y queremos ese alcance global, también sabemos que hay un deseo muy fuerte de que la gente se reúna, para poder conectarse en persona y verse y hablar sobre lo que hace que los juegos sean geniales”.

En 2022, hemos visto una serie de eventos, con Xbox y Bethesda uniéndose para una conferencia el 12 de junio, junto con el ya afianzado Summer Game Fest.

We're back! 👾#E32023 will take place in June at the Los Angeles Convention Center— with new partner ReedPop (the folks behind @PAX!)

— E3 (@E3) July 7, 2022