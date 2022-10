El famoso filtrador Nibellion abandona Twitter tras la compra de Elon Musk

Una de las cuentas de Twitter más queridas de la comunidad de jugadores, el filtrador Nibellion, se retira. Anunció que ya no estará activo en su cuenta y explicó que su decisión está parcialmente influenciada por la adquisición de la plataforma por parte de Elon Musk.

Nibellion, también llamado Nibel, anunció su decisión en Patreon y Twitter el 31 de octubre.

En Twitter, solo hizo una breve declaración, explicando que enfocará su “tiempo y energía en otra parte”.

Eso sí, no va a cerrar su perfil. Mantendrá viva la cuenta para evitar imitaciones.

Twitter Nibellion confirmó su salida de Twitter el 31 de octubre.

¿Por qué Nibellion dejó Twitter?

Si bien su declaración en Twitter no proporcionó mucha información sobre por qué había tomado la decisión, entró en más detalles sobre ello en su Patreon.

“Hoy, abandono Twitter y Patreon. No habrá ninguna cobertura de juegos mía en ninguna de las plataformas. He aprendido mucho en poco tiempo. Desafortunadamente, no pude crear un Patreon interesante y sostenible, lo que es evidente en el número de mecenas que se estancaron durante el primer fin de semana y las primeras (de muchas) promesas se eliminaron durante la primera semana”.

Pero también se refirió específicamente a la adquisición de Elon Musk.

“No creo que Twitter haya experimentado todavía un buen liderazgo, y esta tendencia tampoco cambiará con Musk. No confío en la plataforma. No confío en Musk y su inmadurez aparentemente infinita. No creo que Twitter se derrumbe instantáneamente, pero sí podría tener una muerte lenta. ¿Por qué perder más tiempo?”.

Nibel, que permaneció totalmente en el anonimato durante todo su tiempo en Twitter, era conocido por filtrar una gran cantidad de información sobre videojuegos, proporcionando una forma muy conveniente para que los fans, los periodistas e incluso los propios desarrolladores se mantuvieran al tanto de todo lo que estaba sucediendo.

Sin duda, este fue un compromiso de muchísimo para Nibel, y ya no está motivado para mantenerlo.

Los fans de la cuenta han estado lamentando su decisión, pero también deseándole lo mejor.