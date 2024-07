Escape From Tarkov: todos los códigos promocionales y descuentos (Julio 2024)

Si quieres jugar Escape From Tarkov, te traemos códigos y descuentos para que puedas comprarlo más barato.

Escape From Tarkov no se parece a ningún shooter del mercado y, para hacerlo aún más único, no está disponible en ninguna tienda como Steam u otras plataformas.

Este videojuego solo se puede comprar a través de Battlestate, con una versión base que puedes mejorar para tener distintos beneficios poniendo más dinero. Para que no sea tan caro, tenemos códigos con descuentos y otras recompensas.

Códigos

Códigos activos de Escape From Tarkov (Julio 2024)

Actualizado a la fecha 8 de julio de 2024

20902FN362 – Descuento de 30%

– Descuento de 30% THICC – Recompensa gratis

– Recompensa gratis KILLA – Recompensa gratis

– Recompensa gratis WORK30 – Descuento de 30%

– Descuento de 30% BITCOIN – Recompensa gratis

– Recompensa gratis 23% OFF – Descuento de 23%

– Descuento de 23% OBDOLBOS – Recompensa gratis

– Recompensa gratis pcnK2s – Descuento de 30% si gastas más de 70$

– Descuento de 30% si gastas más de 70$ GROUNDZERO – Recompensa gratis

– Recompensa gratis SEMI40 – Descuento de 30% si gastas más de 70$

Incluso si ya has comprado Tarkov, siempre existe la opción de actualizarlo y aprovechar las bonificaciones incluidas en cada edición.

Tanto si eres un jugador nuevo como si simplemente quieres tener un poco más de ventaja, hemos recopilado aquí todos los códigos promocionales conocidos para Escape from Tarkov.

Cómo canjear los códigos de Escape From Tarkov

Hay dos métodos para reclamar las recompensas de estos códigos, así que te explicaremos ambos:

Canjear códigos desde el sitio web de Battlestate

Dirígete a la web del juego. Ingresa con tu usuario o regístrate Presiona en tu foto de perfil Selecciona “Activar código promocional” a la derecha Escribe el código y presiona “Ingresar” y listo

Canjear códigos desde el launcher de Escape From Tarkov

Abre el launcher de Escape From Tarkov Haz clic en el menú desplegable situado bajo tu nombre de jugador, en la esquina superior derecha. Selecciona “Activar código” Ingresa el código y presiona “Activar“ Ingresa al juego y recibirás tus recompensas en los mensajes

Recuerda guardar este artículo ya que lo mantendremos actualizado

