Final Fantasy 16 ha sido prohibido en un solo país

Arabia Saudí ha prohibido el lanzamiento de Final Fantasy 16 en el país de Oriente Próximo. ¿Por qué este sí y otras entregas no?

A diferencia de otras entregas de la franquicia Final Fantasy, el próximo juego tendrá una clasificación para adultos. No se ha determinado qué contenido específico merecía una clasificación M por parte de la ESRB, pero es probable que la violencia y el lenguaje hayan influido.

Anteriormente, Arabia Saudí prohibía videojuegos como la serie God of War y Grand Theft Auto por su temática para adultos. Ahora, este país altamente censurado ha decidido prohibir Final Fantasy 16 antes de su lanzamiento el 22 de junio de 2023.

Arabia Saudí ha impedido el lanzamiento de Final Fantasy 16 en el país

Square Enix

En Twitter, la CEO de Aitai Japan Aita Kuji, reveló que la Autoridad Pública de Medios Audiovisuales de Arabia Saudí había impedido el lanzamiento de Final Fantasy 16. El anuncio explicaba que el país había boicoteado el juego debido a la “falta de voluntad del editor para hacer los cambios necesarios.”

Un usuario de Twitter sugirió que uno de los personajes de Final Fantasy 16 era gay, lo que podría haber provocado la prohibición de Arabia Saudí. Además, Super_HunTTer afirmó que Arabia Saudí había pedido a Square Enix que eliminara una o dos escenas cortas, pero la empresa de videojuegos se negó.

A pesar de la clasificación para adultos de Final Fantasy 16, el productor Naoki Yoshida habló de cambiar el sistema de combate para un público más joven:

“Durante la última década, más o menos, he visto bastantes opiniones que decían: ‘No entiendo el atractivo de seleccionar comandos en los videojuegos'”, dijo Yoshida. “Esta opinión no hace más que aumentar, sobre todo entre el público más joven, que no suele jugar a juegos de rol”.

La mayoría de los juegos de Final Fantasy presentan un sistema de combate por turnos. Sin embargo, FFXVI ha empleado una estrategia más basada en la acción para eliminar la necesidad de los sistemas de comandos.