Gameplay de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom: nuevas habilidades, vehículos y áreas

Nintendo por fin ha revelado 10 minutos de gameplay de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom durante una presentación con Eiji Aonuma.

Para hacer que el hype no decaiga entre la comunidad de The Legend of Zelda, el equipo de Nintendo nos dio el primer vistazo al gameplay de Tears of the Kingdom. En ella pudimos ver que la desarrolladora se está inclinando a una experiencia más tipo sandbox para el nuevo juego que nos permitirá construir vehículos y armas para una experiencia personalizada.

Igualmente, el gameplay nos mostró las áreas flotantes que ya nos mostraron en el último tráiler. Estas áreas, que ahora sabemos que se llaman “islas celestes”, tienen nuevos enemigos y brindan una nueva forma de explorar el mundo.

El artículo continúa después del anuncio.

Eiji Aonuma también confirmó que el desarrollo del juego había terminado oficialmente.

Todas las novedades de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

El primer cambio que se reveló, y sobre el que los jugadores han estado especulando durante años, fueron las islas que flotaban en el cielo. Podremos acceder a estas islas celestes a través de diferentes formas. El modo en el que nos lo enseñó Eiji Aonuma fue con una de las nuevas habilidades de Link: retroceso.

El retroceso nos permite rebobinar elementos en el espacio y el tiempo, devolviéndolos a donde estaban. De esta forma, Link puede interactuar con estos elementos mientras se mueven hacia atrás, lo que nos permite montarnos en rocas que caen de las islas celestes, justo respecto de donde cayeron.

El artículo continúa después del anuncio.

Probablemente, esta sea también la habilidad que vimos usar a Link para convertir una roca en enemigos en uno de los tráilers.

Las islas celestes son el hogar de un nuevo tipo de enemigo llamado gólems, que vienen en muchas formas y tamaños diferentes. Algunos de ellos también parecen tener armas, que pueden usar para sacar a Link de las islas.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

La mayor revelación en el gameplay de Tears of the Kingdom que vimos fueron las nuevas habilidades de creación de Link. A través de una nueva runa llamada combinación. Gracias a ello, Link puede combinar elementos aleatorios, dándoles los atributos combinados de ambos. Esto aumenta la durabilidad, el daño e incluso otorga nuevos efectos elementales.

El artículo continúa después del anuncio.

De esta forma, cada usuario podremos experimentar y darle un valor a elementos que, de otra forma, pasarían desapercibidos.

La otra nueva habilidad de creación de Link es Ultramano. Esta hace algo similar a la anterior pero para objetos más grandes. Al unir máquinas, plataformas y otros objetos, Link puede crear vehículos específicos para superar cualquier obstáculo. Estos pueden variar desde vehículos de tierra hasta vehículos aéreos como globos.

La última habilidad nueva revelada en este juego fue Infiltración, que se puede usar en cualquier lugar que tenga techo. Esto nos permite atravesar cualquier pared para salir a la superficie. Se puede usar para escapar de los edificios, pero también para salir de las cuevas o llegar a la cima de las montañas.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Cuándo saldrá The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Tears of the Kingdom llegará el 12 de mayo de 2023, seis años después de que Breath of the Wild llegase a Switch.

Es uno de los juegos más esperados del año, y Nintendo ha estado revelando información poco a poco para mantener a la comunidad en ascuas durante años.

Pero por fin las cosas se van desvelando.