Jugadores de Zelda creen saber qué actor será Link en la película

The Legend of Zelda estará próximamente en la gra pantalla como una producción live-action de gran presupuesto, y ahora, los fans creen saber quién interpretará a Link.

Ha sido un año extraño en taquilla. Éxitos seguros como Ant-Man y la Avispa: Quantumania e Indiana Jones 5 han fracasado. Éxitos independientes como Sonido de Libertad han triunfado. Oppenheimer, de Christopher Nolan, ha superado las expectativas de todos con una recaudación cercana a los mil millones de dólares.

Uno de los mayores éxitos ha sido La película de Super Mario Bros. Esta en colaboración entre Nintendo y llumination, que llevó a Mario, Luigi y compañía a la gran pantalla.

Ubicado en un lugar “tranquilo” de la cartelera y con poca competencia entre el nicho del público familiar, el largometraje del fontanero se convirtió en un monstruo de la taquilla. Tuvo una recaudación de más de 1.300 millones de dólares.

Todo el mundo predijo lo que ocurriría luego: si era posible hacer una buena película de Mario, ¿por qué no hacer una de The Legend of Zelda?

Pues eso es exactamente lo que está ocurriendo, ahora solo falta saber quién la protagonizará.

Jugadores de The Legend of Zelda creen que Tom Holland interpretará a Link

Aunque Chris Pratt empezó a ser tendencia inmediatamente después de que se anunciara la película de Zelda, dado que puso la voz a Mario, Tom Holland podría tomar el papel de Link.

Wes Ball, responsable de películas como Maze Runner, dirigirá la película. Lo más importante es que está producida por Avi Arad, de Sony, que fue productor ejecutivo de la trilogía de Spider-Man del MCU de Holland. Arad también trabajó en Venom, Morbius y las películas de Spider-Verse.

“Tom Holland en el papel de Link es ahora una posibilidad y eso es aterrador“, tuiteó un usuario. “Estoy rezando de rodillas a Dios para que Tom Holland sea Link, sería muy divertido, por favor, Avi Arad, te lo ruego“, escribió otro.

“Yo y mis amigos en 2026 yendo a ver a Tom Holland interpretar a Link y Chris Pratt a Ganondorf en la nueva película de Zelda“, tuiteó un tercero. “Chicos, dejad de decir que Tom Holland será Link, vais a hacer que esto suceda“, escribió un cuarto.

“Me está empezando a gustar la idea de que Tom Holland interprete a Link en una película de Zelda. Sólo espero que no actúe como Peter Parker“, tuiteó un quinto.

En un comunicado, Nintendo no confirmó ningún casting, pero dijo: “Al producir contenidos visuales de la IP de Nintendo, la compañía está creando nuevas oportunidades para que gente de todo el mundo acceda al mundo del entretenimiento que Nintendo ha construido, a través de diferentes medios aparte de sus consolas de juego“.

“Al implicarse a fondo en la producción de la película, con el objetivo de poner sonrisas en la cara de todo el mundo, Nintendo seguirá esforzándose por producir entretenimiento único y hacerlo llegar al mayor número de personas posible.”

De momento, la película de The Legend of Zelda no tiene fecha de estreno, pro te estaremos informando cuando sepamos más información.