Cómo conseguir el Escudo Hyliano en Zelda: Tears of the Kingdom

Si quieres conseguir el escudo Hyliano en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom te traemos todo lo que tienes que saber al respecto para que puedas ir bien refacherito con él en tu aventua.

Sin duda alguna, el escudo Hyliano es el mejor escudo de Zelda: Tears of the Kingdom y, si lo combinas con la espada maestra, tendrás una combinación imparable en defensa y ataque. Sin embargo, encontrar el icónico escudo Hyliano no es nada fácil, ya que su ubicación original ha cambiado en la secuela.

Pero para tu suerte, te traemos la localización exacta del escudo legendario para que no tengas que perder tiempo recorriendo Hyrule en su busca. Tanto si quieres conseguir el escudo al principio de Tears of the Kingdom como si solo quieres saber dónde está para futuras consultas aquí tienes todo lo que necesita.

Localización del escudo Hyliano en Tears of the Kingdom

El Escudo Hyliano se encuentra en los Muelles del Castillo de Hyrule, que está bajo la sección noroeste del castillo. Te recomendamos completar el Santuario de Serutabomac para poder teletransportarte al Castillo de Hyrule.

Desde el Santuario, simplemente desciende a la zona inferior del castillo y dirígete al noreste hasta que veas un rincón del que sale agua.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Aquí tienes que trepar o usar el parapente para llegar a los muelles. Sube las escaleras de piedra y mata a la criatura que nos estará esperando o pasa corriendo por delante de ella.

Ahora deberías ver una baliza rodeada de muchas antorchas. Enciende la antorcha apagada para descubrir un cofre que contiene el Escudo Hyliano.

¿Se puede romper el Escudo Hyliano?

No, según nuestras pruebas, el Escudo Hyliano no se rompe. Es decir, que se convierte en una pieza imprescindible para la defensa de Link. Asimismo, con el escudo Hyliano también podemos usar el surf del escudo, una mecánica que puede hacer que navegar por las montañas de la región de Hebra sea más fácil.