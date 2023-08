Se disparan los rumores sobre un nuevo juego de God of War tras una oferta de trabajo

Un nuevo juego de la saga de God of War podría estar empezando a desarrollarse según el último listado de puestos de trabajo que Sony Santa Mónica publicó de forma reciente.

Sin ninguna duda, la saga de God of War es legendaria y los títulos de 2018 y 2023 tuvieron tanta fuerza que hasta Amazon decidió hacer una serie de televisión inspirado en ellos. Con un éxito tan arrollador, es normal pensar que el título sea una prioridad para Sony.

Más allá de la notoriedad del juego, la comunidad de God of War lleva tiempo especulando con la posibilidad de que haya un tercer juego para cerrar una trilogía. Esta posibilidad llevaba encima de la mesa mucho antes incluso de la salida de Ragnarok. No obstante, con la nueva información de Sony Santa Mónica ha hecho que regrese los rumores.

¿Nuevo juego de God of War en camino?

Un tuit de Rob Meyer, diseñador jefe de combate de Sony Santa Monica, fue el que alertó a la comunidad del juego. Meyer anunciaba un puesto de trabajo para un diseñador de combate a tiempo completo en la web de Sony Santa Mónica.

El dato clave que la comunidad ha citado como prueba de una posible secuela de God of War es un criterio muy específico del anuncio. “Debe tener conocimientos de God of War (2018) y God of War Ragnarök (2022) y ser capaz de hablar en profundidad sobre los sistemas de combate, las mecánicas y los enemigos“, se especificaba.

Los comentarios del propio Meyer fueron menos claros, limitándose a destacar que había “unas cuantas vacantes diferentes de Diseño de Combate” en Sony Santa Mónica.

Santa Monica Studios

Asimismo, hay que recordar que actualmente el estudio tiene desarrollándose 3 juegos diferentes, incluido uno dirigido por Cory Barlog. Además, hace un par de meses las alertas sobre un nuevo título de la saga también se activaron.

Aunque el próximo juego de Barlog aún no se ha anunciado, la comunidad cree que podría ser un nuevo God of War con Atreus, el hijo de Kratos, como protagonista. Las noticias sobre los anuncios de trabajo se publicaron en r/GamingLeaksAndRumours, donde la comunidad opinó al respecto.

“Después del éxito financiero y de crítica de los dos últimos juegos de God of War, puedes apostar a que empezaron a trabajar en uno nuevo en cuanto terminaron con Ragnarök“, afirmó un usuario. “Estarían locos si dejaran tanto dinero sobre la mesa“, añadió otro.

Aunque algunos usuarios han barajado la posibilidad de un posible DLC como motivo de las ofertas de trabajo, la mayoría se inclinaba por una secuela.

No obstante, de momento es un rumor y no hay nada confirmado de forma oficial. Por ello, es mejor tomarse la información con cuidado.

