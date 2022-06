Grounded, lo nuevo de Obsidian: plataformas, fecha y más

Load More

No se ha anunciado una fecha concreta hasta el momento.

Aquellos que crecieron en la década de 1990 encontrarán la premisa de Grounded bastante familiar: un grupo de niños se encogen y deben sobrevivir a los peligros del jardín mientras se hacen amigos y luchan contra una variedad de insectos. Esto es notablemente similar a la trama de Cariño, he encogido a los niños de 1989 y sus secuelas. Debo decir que era una de mis películas favoritas cuando era pequeña.

Grounded es un nuevo juego de supervivencia de Obsidian, sobre un grupo de niños que se reducen al tamaño de insectos. Un “Cariño, he encogido a los niños” en forma de videojuego.

by María Pastoriza