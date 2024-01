11 mejores RPG de Nintendo Switch para jugar en 2024: Zelda, Pokémon y más

Desde su lanzamiento inicios de 2017, la Nintendo Switch ha sido una consola que nos ha dado juegazo tras juegazo. De ahí han surgido títulos como Zelda: Tears of the Kingdom, Mario Odissey o Metroid Dread. Si hablamos de RPGs, esta consola también tiene un montón de juegos que vale la pena mencionar. Por eso hicimos esta lista de los mejores RPG de Nintendo Switch que no te puedes perder en 2024.

El género de los RPG es sin duda alguna uno de los más diversos dentro de la industria. Son tan versátiles que hay para todos los gustos, además, brindan cientos de horas de diversión y gracias a las características portátiles de la Nintendo Switch, los jugadores pueden disfrutar de toda la diversión en cualquier lugar. Y ni hablar de los títulos exclusivos de esta consola híbrida que están en expansión.

La combinación de RPG cautivadores y tener la posibilidad de experimentar el juego en cualquier lugar, ya sea de viaje o simplemente jugando en casa gracias a las capacidades híbridas de la consola, hacen de la Switch una gran opción para muchos jugadores.

Hay un montón de RPG excelentes para Switch en el mercado actual, y para ayudarte a elegir, hemos elaborado una lista de los mejores que deberías probar en 2024 (y en cualquier año, realmente) ¡comencemos!

Estos son los 11 mejores RPG para Nintendo Switch que debes probar en 2024

Vale la pena acotar que la lista de juegos que te presentamos acá no sigue un orden específico y todos valen absolutamente la pena.

Persona 5

ATLUS

Los fans de la franquicia esperaron pacientemente a que la serie llegara a Nintendo Switch durante años, y Persona 5 Royal por fin está disponible en la consola.

Ampliamente considerado como uno de los mejores JRPG de todos los tiempos, Royal es la edición definitiva de Persona 5 que cuenta con una historia cautivadora llena de personajes adorables. El modo de juego es una combinación de combates por turnos en mazmorras únicas, y la construcción de relaciones con los miembros de tu grupo y NPCs importantes por igual – todo mientras gestionas tu tiempo en el sistema basado en el calendario de la serie.

Es uno de los juegos más elegantes que existen y un imprescindible para los fans de los JRPG.

Octopath Traveler II

SQUARE ENIX

Ofrece una experiencia similar a la de los juegos de Final Fantasy de la vieja escuela, a la vez que añade algunas mecánicas frescas e interesantes que ayudan a darle un toque más moderno. Esta secuela se basa en los cimientos del original y corrige algunos de sus errores, lo que lo convierte en un título aún mejor, con una gran narrativa y unos efectos visuales preciosos.

Square Enix es conocida por ser una de las grandes visionarias en lo que se refiere al género de los RPG, en particular, a los JRPG con múltiples personajes que suelen embarcarse en una urgente aventura de vida o muerte, y Octopath Traveler II bien merece tu tiempo.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age

SQUARE ENIX

En Dragon Quest XI, los jugadores deben guiar a la Luminaria hacia su destino a través de diversas tierras y sofocar la amenaza de fuerzas contrarias, además de sortear el ajetreo habitual de pueblos y ciudades. Es un viaje llamativo que resulta muy acogedor tanto para los veteranos de los juegos como para los novatos que quieran sumergirse en él por primera vez.

Siguiendo con el tema de los JRPG, otra de las grandes franquicias de Square Enix es la serie Dragon Quest, que ya ha cumplido más de 35 años.

Fire Emblem: Three Houses

Otro RPG para Nintendo Switch que es sinónimo de combate estratégico y narrativa dramática es Fire Emblem. Al igual que las entradas anteriores en esta lista, la iteración más reciente, Three Houses, también utiliza el combate por turnos, pero te da más libertad en la forma de abordar la narrativa que se divide esencialmente en dos mitades gruesas.

Después de elegir el género y la casa, los jugadores se enfrentan a una cantidad de contenido excepcional que se puede disfrutar a lo largo de varias partidas para disfrutar al máximo de este detallado mundo.

Golf Story

De los reinos y las luchas épicas en los JRPG a la majestuosa visión general de algunos extraños campos de golf, ahora nos centramos en Golf Story, un juego que desprende carisma y mucho encanto.

Desde el principio, parece un juego de golf más, pero lo que se esconde debajo es la conmovedora historia de un aspirante a golfista. Su alocada aventura te llevará a jugar al golf en montañas, desiertos e incluso en tierras encantadas. No decae en ningún momento y es una de las joyas ocultas de Nintendo Switch, con una continuación aún más grandiosa ahora disponible en Sports Story.

Monster Hunter Rise

CAPCOM

Monster Hunter Rise no es, desde luego, una joya oculta, sino un auténtico éxito de ventas que ha aumentado la reputación de la serie.

Rise amplía todo lo que Capcom ha logrado con éxito, añadiendo compañeros y simplificando aspectos del juego. Su éxito llevó al lanzamiento del DLC Sunbreak, igualmente bien recibido, y sigue siendo jugado cada día por los fans más entusiastas.

Leyendas Pokémon: Arceus

Game Freak se aventuró de lleno con el spin-off de Leyendas Pokémon Arceus, pero el RPG exclusivo para Nintendo Switch fue un gran éxito, ya que los fans de la franquicia de mosntruos de bolsillo de todo el mundo aceptaron su dirección y su enfoque principal en la forma de hacer las capturas.

Con impresionantes combates contra nobles, montones de misiones secundarias y una enorme variedad de Pokémon que atrapar, Arceus ofreció una visión de cómo podrían ser los juegos de Pokémon a gran escala.

Stardew Valley

CONCERNEDAPE

Siguiendo los pasos de Harvest Moon, y Minecraft, Stardew Valley es un maravilloso tesoro de exploración y creación en un mundo en constante cambio.

Su imitación de las actividades cotidianas es un empeño relatable que aborda la supervivencia y la personalización y cuenta con horas de juego ilimitadas.

Xenoblade Chronicles 3

MONOLITH SOFT

Continuando con el éxito de los dos primeros juegos, Xenoblade Chronicles 3 hace lo que todas las grandes secuelas hacen: ¡amplía lo que funcionó anteriormente y lo hace más grande y mejor!

Esto es lo que lo convierte en un RPG esencial para Nintendo Switch, ya que a pesar de la falta de potencia de la Switch en comparación con las otras consolas de actual generación, tiene un aspecto increíble y da vida sin esfuerzo al enorme mundo del juego de forma exquisita.

Una producción pulida en toda la tienda garantiza que no solo sea uno de los mejores juegos de Switch de 2024, sino también un contendiente para el primer puesto en el departamento de RPG.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild / Tears of the Kingdom

Nintendo

Si no estás seguro de si este juego puede entrar en esta categoría, acá juegas con un personaje, mejoras tu equipo, completas misiones y además, tiene una historia profunda y emotiva. Para nosotros, eso es un RPG.

En muchos sentidos, Breath of the Wild es el juego de Zelda por excelencia, ya que reúne todas las mejores características de la franquicia en un suntuoso paquete: Mazmorras llenas de puzles, espectaculares encuentros con jefes finales, intrincadas mecánicas de juego y un vibrante mundo por explorar.

Posiblemente sea el mejor RPG de Nintendo Switch, junto con su secuela The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que fue un gran éxito y sigue siendo uno de los mejores juegos de todos los tiempos.

The Witcher 3: Wild Hunt

Lleno de impresionantes batallas, romance y algunas decisiones complicadas, The Witcher 3 es un clásico de los RPG fantásticos y sigue impresionando, sobre todo a través de su actualización gratuita.

En definitiva, The Witcher 3: Wild Hunt es un emocionante ejemplo de cómo un gran RPG puede funcionar en una consola portátil. El juego nunca deja de sumergirte en el enorme mundo que rodea al mortífero Geralt de Rivia y contiene una cantidad perfecta de historia, combate y desafíos.

Super Mario RPG

En 1996, una colaboración entre Nintendo y Square dio lugar a un título más ambicioso, que situaba a Mario y sus amigos en un mundo que se inspiraba mucho en la serie Final Fantasy de Square. Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, que salió a la venta con numerosas críticas positivas, se ha convertido en uno de los juegos de Mario más populares de todos los tiempos.

Así que, dada su edad, su popularidad y el hecho de que el original no se lanzara en Europa en su momento, no es de extrañar que Nintendo haya decidido darle al RPG clásico un muy necesario lavado de cara en 2023. Convirtiéndose en uno de los mejores RPG para Nintendo Switch con su remake.