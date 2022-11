¿Habrá secuela de God of War Ragnarok?

¿Habrá otro juego de God of War después de Ragnarok? Con el último juego de Sony Santa Monica concluyendo la saga nórdica, los jugadores se preguntan si habrá secuela o más juegos de God of War en el futuro.

God of War Ragnarok pone fin a la saga nórdica de la historia desarrollada por Sony Santa Monica. Aunque puede cerrar el capítulo de esta parte del viaje de Kratos, los jugadores todavía encuentran mucho que hacer en el título aclamado por la crítica.

Aclamado como uno de los mejores lanzamientos de 2022 por todos los medios, ¿hemos visto lo último de Kratos?

Bueno no exactamente. Puede que haya otra aventura de God of War en el horizonte.

¿Habrá un God of War 3 en PS5 como secuela de Ragnarok?

Al momento de escribir este artículo, God of War 3 no se ha anunciado oficialmente para PlayStation 5. Pero no te preocupes, ya que eso no significa necesariamente que un nuevo juego de God of War esté fuera de discusión.

Mientras que los juegos originales completaron la historia de Esparta, las últimas iteraciones de próxima generación son parte de la saga nórdica. No te preocupes, no habrá ningún spoiler aquí sobre cómo Ragnarok pone fin a la emocionante historia.

Sin embargo, podemos decir que la puerta está abierta para llevar la franquicia God of War a una nueva era.

Cuando New Game Plus llegó a God of War (2018), vino con una gama de nuevos y poderosos equipos para Kratos y Atreus.

Los jugadores ya están teorizando sobre dónde podría ir God of War 3 en términos de mitología, y muchos ya propusieron que Kratos debería luchar contra enemigos en la mitología japonesa o egipcia. Este último ha demostrado ser el más popular entre los jugadores de God of War en el subreddit del juego.

¿Podría Kratos encontrarse con deidades como Hachiman o Khonshu? Cualquier cosa puede pasar en God of War y estamos ansiosos por ver qué viene después. Actualizaremos este artículo cuando tengamos cualquier noticia o filtración al respecto.