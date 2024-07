The First Descendant: Tier List de los mejores Descendientes

The First Descendant tiene una amplia variedad de personajes, por lo que esta tier list te ayudará a elegir los mejores.

El nuevo looter shooter de Nexon, The First Descendant, trae una nueva experiencia para los amantes del género además de una historia interesante. El título presenta una increíble selección de personajes, cada uno con una historia única y un conjunto de habilidades.

Si bien al comienzo puedes elegir entre tres personajes para comenzar, el resto se puede desbloquear. Es por eso que aquí te traemos cuáles son los mejores Descendientes.

Contenidos

Tier List de los mejores personajes de The First Descendant.

Organizamos nuestra lista en cuatro niveles, donde S es el más alto, y por ende, los mejores Descendientes del juego, y C el más bajo, los que recomendamos evitar.

Nivel Descendientes S Bunny, Ajax, Gley A Yujin, Lepic, Jayber, Valby B Viessa, Blair, Freyna, Kyle C Esiemo, Enzo, Sharen

De los tres personajes que aparecen en nuestro nivel S, te recomendamos que utilices a Bunny si quieres usar ataques rápidos contra tus enemigos en movimiento y a Ajax si quieres jugar completamente con una build de Tanque y destrozarlos.

Personajes de nivel S en la Tier List de The First Descendant

Bunny

La primera en nuestra tier list, Bunny es el personaje más rápido y mejor dotado de The First Descendant y desempeña el papel de Nuker en el juego. Inflige daño continuo en movimiento mientras esprinta y descarga enormes ondas de electricidad. Cuanto más corre, más energía eléctrica acumula, lo que aumenta el alcance de las ondas de choque de su habilidad activa.

También puede invocar un Orbe Eléctrico, muy útil para electrocutar a los enemigos cercanos. Sin embargo, su mejor habilidad es cuando se mueve por la zona y electrocuta a los enemigos en movimiento, lo que elimina el uso de armas. Su poder es suficiente para acabar con grandes oleadas de enemigos, incluso con los más grandes.

Si estás perdido sobre cómo desbloquearla échale un vistazo a nuestra guía.

Ajax

Ajax es el mejor Tanque de The First Descendant y el mejor personaje inicial del juego. Tiene una increíble destreza defensiva que le permite crear barreras, burbujas de escudo e incluso defensas alrededor del equipo para ayudarles a planear su próximo ataque.

Aunque la producción de daño de Ajax es baja, jugar con él puede ser increíblemente divertido al principio, ya que demuestra ser importante para cualquier equipo durante las misiones difíciles. Ajax también tiene una habilidad de pisotón con la que salta en el aire y aterriza en el suelo para golpear a los enemigos cercanos, aturdiéndolos mientras tu equipo acaba con ellos.

Gley

Gley es la mejor para generar utilidad en esta tier list de The First Descendant y proporciona una experiencia de juego única a los jugadores. Mientras que otros personajes se centran en llenar su medidor de habilidad definitiva, Gley restaura sus PS después de cada muerte para aumentar su estado de Frenesí. En su estado básico, inflige un daño normal y no es muy eficaz contra los enemigos.

Sin embargo, una vez que activas su estado Frenético, su daño de ataque aumenta y recupera menos salud durante este periodo.

Además, su habilidad Sensibilidad aumentada añade un efecto de munición infinita durante cierto tiempo en Frenesí. Durante este tiempo, puede usar las poderosas armas de rezar y rociar de su inventario contra sus enemigos sin tener que preocuparse por quedarse sin munición.

Personajes Nivel A en la Tier list de The First Descendant

Yujin

Yujin es un excelente sanador en The First Descendant y el mejor apoyo para cualquier equipo. Su trabajo consiste en curar a los compañeros de equipo y revivirlos cuando caen durante una misión. Cuando un Yujin te reanima, recibes un gran aumento de PS que se mantiene durante un tiempo.

También invoca un dron de recuperación que puede curar sobre la marcha a los personajes a los que está unido. Su dron es, con diferencia, lo mejor de sus habilidades, ya que puede resultar extremadamente útil para curar y aumentar el daño de ataque de personajes como Ajax en un equipo que ya posee un estilo de juego de Tanque masivo.

El Suero de reestructuración debilita sorprendentemente a los enemigos y permite a tus unidades de apoyo y atacantes lanzar un ataque masivo contra los enemigos.

Lepic

Lepic es un personaje DPS y también es uno de los tres personajes iniciales que se te proporcionan al principio. Sus ataques son principalmente AoE (Área de efecto) debido a sus lanzamientos de granadas y también posee varias habilidades de auto-buff.

Aunque se queda corto a la hora de apoyar al equipo en general, les ayuda a salir de situaciones complicadas si están rodeados de enemigos lanzando potentes proyectiles y granadas de tracción. Sus ataques AoE son de los mejores del juego.

Jayber

Jayber es un diamante en bruto dentro de la larga lista de personajes de The First Descendant y que es muy fácil menospreciar en su mayoría. No te das cuenta de su potencial hasta que no lo desbloqueas y empiezas a jugar con él. Sus habilidades para invocar torretas son muy potentes y eliminan el uso de cualquier arma de su inventario.

Su punto débil es la colocación de las Torretas. Si las colocas en los lugares adecuados, pueden ayudar enormemente a tu equipo en batalla mientras curas a tus compañeros. También puedes usar a Jayber para bloquear zonas en misiones de defensa y ayudar a tu equipo.

Valby

Valby es otra joya oculta, un personaje de DPS constante. Es excelente infligiendo daño AoE a los enemigos y la mayoría de sus habilidades giran en torno al agua.

Crea charcos que infligen daño continuo a los enemigos e incluso puede licuarse mientras se mueve a través de los enemigos mientras les inflige daño formando un rastro de agua. La mejor forma de jugar como Valby es posicionarse bien y elaborar estrategias de ataque contra los enemigos para ser un excelente apoyo para tu equipo.

Personajes de Nivel B en la Tier List de The First Descendant

Viessa

Viessa es otro personaje inicial de The First Descendant que los jugadores pueden elegir cuando comienzan. De los tres, es el más débil y es un Debuffer en el juego. Es buena controlando a los enemigos, ya que los congela y ralentiza grandes oleadas de enemigos en una misión.

Sin embargo, no causa tanto daño como otros Descendientes y solo se limita a controlar multitudes entre misiones. Aunque sus habilidades permiten a otros compañeros de equipo abrirse paso a través de los huecos y provocar un ataque de gran daño. Los jugadores a los que les gusta permanecer detrás de las líneas en una batalla pueden usar a Viessa para apoyar a los jugadores más centrados en el ataque en un vestíbulo.

Blair

Blair es un repartidor de daño en el tiempo y hace un daño de fuego demencial a los enemigos. Es increíblemente divertido jugar con él, ya que puede incendiar el suelo y absorber las llamas para obtener mejoras de defensa a lo largo de la misión.

Aunque es capaz de infligir mucho daño a lo largo del tiempo en una gran área, sus PS son extremadamente bajos debido a sus capacidades defensivas reducidas, lo que le hace más débil que otros Descendientes. Además, la velocidad de reutilización de sus habilidades es muy lenta, lo que puede impacientar al jugador mientras sus compañeros de equipo no paran de atacar.

Échale un vistazo a cómo puedes desbloquearlo con nuestra guía.

Freyna

Freyna es otra infligidora de daño similar a Blair, pero en lugar de fuego, utiliza veneno para dañar a los enemigos. Puede crear nubes de veneno para infligir daño a los enemigos a lo largo del tiempo y también charcos de pantano tóxico para infligir daño en área masivo a un gran grupo de enemigos.

Aunque su daño a lo largo del tiempo es letal, debido a la falta de daño menos inmediato, se queda corta a la hora de ser una pieza importante para el equipo. Aunque inflige daño DPS a los enemigos, no es tan potente e instantáneo como la explosión de poder de Bunny, ya que está en la misma línea que Blair en el juego.

Kyle

Si quieres sentirte Iron Man, Kyle es tu hombre en The First Descendant. Vuela por la zona y adquiere Fuerza Magnética con el tiempo. Su papel en el juego es el de un matón, un intermedio entre tanque y DPS.

Aunque crea barreras y también inflige mucho daño a los enemigos usando sus habilidades de Fuerza Magnética, es más adecuado para aquellos que quieren ser la primera línea de defensa de su equipo. Aun así, ten en cuenta que debes seguir acumulando Fuerza Magnética a través de las habilidades del juego.

Personajes de Tier C en la Tier List de The First Descendant

Esiemo

Eisemo es otro personaje DPS que utiliza bombas para dañar a los enemigos, de forma similar a Lepic. Coloca detonadores y bombas en los enemigos y los hace estallar en el momento adecuado para infligir daño a un área masiva.

Mientras que su habilidad pasiva le permite lanzar una bomba cuando su escudo se agota, sus otras habilidades son bastante ordinarias en las que se limita a colocar minas terrestres y otras bombas. Después de un rato, jugar con Eisemo se vuelve frustrante, así que es mejor evitar a este personaje en el juego.

Enzo

Enzo es puramente un personaje de apoyo en The First Descendant cuya única tarea es reabastecer a sus compañeros de equipo con munición durante una misión. Sus habilidades pasivas se limitan a otorgar a los aliados una mayor capacidad de munición máxima en sus armas, lo que le quita la gracia de jugar en solitario.

Su dependencia de las habilidades de equipo y de reabastecerlos constantemente le restringe a jugar solo con un equipo para sacar el máximo partido a sus habilidades, ya sea en una misión de defensa o asaltando un puesto avanzado en el mundo.

Sharen

La última de la tier list es Sharen, un personaje de combate cuerpo a cuerpo en The First Descendant. Es una ninja que se mueve con una espada láser y es una experta en infligir daño cuerpo a cuerpo a los enemigos.

Aunque puede volverse invisible y aumentar el daño en el siguiente ataque, sólo podrá centrarse en un único objetivo a la vez durante una misión en lugar de cambiar entre enemigos o infligir daño en área a su alrededor. Es, con diferencia, la Descendiente más débil del juego y es mejor evitarla durante la partida.

¡Y eso es todo! Para más contenido de The First Descendant, puedes revisar cómo viajar rápido o cómo jugar con amigos.