Los 10 videojuegos y franquicias más difíciles de la historia: ¿está Elden Ring entre ellos?

Con Elden Ring provocando un debate sobre los videojuegos difíciles y si deberían tener un modo fácil, echemos un vistazo a algunos de los videojuegos más difíciles de todos los tiempos y comparémoslos con la obra maestra de FromSoftware.

Juegos como Elden Ring han aparecido y han suscitado el debate sobre la dificultad de los videojuegos una vez más. A pesar de ser una nueva franquicia, Elden Ring es el último juego ‘Souls’ de FromSoftware, siendo un sucesor espiritual de la trilogía Dark Souls, que fue a su vez un sucesor espiritual de Demon’s Souls y uno de los videojuegos más difíciles jamás creados.

La diversión en juegos como este es finalmente superar un gran obstáculo, dando a los jugadores una oleada de triunfo antes de pasar al siguiente desafío. Si bien muchos argumentarían que FromSoftware ha revolucionado el concepto de juegos difíciles, creando experiencias que recompensan la habilidad, la paciencia y la perseverancia, los juegos Souls no fueron los primeros juegos en emplear esta estrategia.

Para aquellos que han conquistado Elden Ring y están buscando su próximo desafío, aquí hay diez videojuegos y franquicias muy difíciles y dónde se ubican junto a ellos.

10. Flappy Bird

GEARS

Flappy Bird se hizo famoso por su gameplay adictivo, tanto que su propio creador lo eliminó de varias tiendas de aplicaciones, lo que provocó una ola de imitadores. Esto solo contribuyó a su leyenda, y ahora este juego simple pero frustrantemente difícil ha pasado a la historia.

El juego presenta un solo pájaro, que controlas con un botón para volar más alto y llegar a la siguiente área. Hay algo en Flappy Bird que se te mete debajo de la piel y te determina a seguir adelante, sin importar cuántos teléfonos acabes rompiendo.

9. Returnal

Housemarque

Returnal es endiabladamente difícil y le debe mucho a los shooters de terror de supervivencia en tercera persona, así como a la serie Souls. Gran parte de su dificultad se debe a las reglas rígidas que rodean la progresión, pero algunas de estas ideas se han parcheado desde entonces para hacer que el juego sea más accesible.

Esta aventura de ciencia ficción no es para todos, pero aquellos que disfrutan de los juegos de castigo encontrarán mucho que amar, especialmente aquellos que aprecian una historia en capas y bien contada. Si bien Returnal puede ser frustrante a veces, vale la pena superar el dolor para llegar a los créditos.

8. Ninja Gaiden (Saga)

Team Ninja Ninja Gaiden es una experiencia y una batalla de paciencia y comprensión.

Cada juego de Ninja Gaiden es ridículamente difícil y solo aquellos que dominen su mecánica lo amarán de verdad. Hay un modo fácil, pero el juego se reirá de ti y te llamará Ninja Dog (y eso que no veo nada malo en ser un perrete ninja). El primer juego es probablemente el más difícil, pero las tres aventuras de Ninja Gaiden pondrán a prueba el metal de cualquier jugador.

El combate en Ninja Gaiden es carnoso, satisfactorio y violento. También es un castigo implacable mientras te acosan toneladas de enemigos enojados desde todos los ángulos. Completar un juego de Ninja Gaiden, incluso en dificultad normal, es la marca de un verdadero guerrero de los juegos y es una de las razones por las que la serie ha acumulado seguidores tan leales.

7. Sifu, uno de los videojuegos más difíciles y con mecánica más original

sloclap

Sifu es muy parecido a los viejos beat ’em ups, duro, intransigente y todo gira en torno a la habilidad. Aquellos que son buenos para aprender patrones y conjuntos de movimientos realmente apreciarán a Sifu y es más probable que sobrevivan. Si bien es un género completamente diferente a Elden Ring y la serie Souls, Sifu comparte algunas similitudes con ellos, especialmente cuando se trata de peleas de jefes. Un movimiento en falso puede acabar con la carrera de un jugador, lo que es peor, el juego castiga la muerte y el fracaso haciendo que su protagonista principal envejezca con cada muerte.

Cuanto más muere el jugador, menos posibilidades tiene Sifu de vengarse, y cuanto más envejece, más se acercan él y el jugador a la muerte permanente. Esto se parece mucho a la mecánica de las almas perdidas de los juegos de FromSoftware, pero mucho más impactante.

6. Cuphead

StudioMDHR

Cuando Cuphead se reveló por primera vez, parecía un homenaje a los dibujos animados de las décadas de 1940 y 1950. Poco sabían los jugadores que acechando debajo de este lindo exterior había una lección de frustración y futilidad. Nunca juzgues a un Cuphead por su cubierta y asegúrate de beber un poco de té de manzanilla o tila para calmar tus nervios antes de enfrentarte a este juego.

Compuesto en gran parte por jefes, Cuphead requería absoluta concentración y precisión. Cuphead siempre es encantador y, sinceramente, es una obra maestra creativa, pero castigará la mente del jugador más de lo que el jugador pulsará cualquiera de los botones del mando. Aquellos que se sientan valientes también pueden probar el Modo Experto del juego, pero no lo recomendamos para vuestra salud mental.

5. Ghost ‘n Goblins

Capcom Recibir daño te quitará la ropa en Ghosts ‘n Goblins.

Después de todos estos juegos modernos, es hora de hacer un viaje por el camino de la memoria y morir mucho. Ghost ‘n Goblins se puede completar de manera realista en menos de una hora, probablemente mucho menos, pero la mayoría no llegará tan lejos. Los recién llegados al juego pasarán días, tal vez semanas tratando de terminarlo. Si bien algunos jugadores lo hacen parecer fácil en YouTube, en realidad nunca funciona de esa manera.

Los patrones de movimiento erráticos de los enemigos, los enemigos que reaparecen constantemente, el cronómetro y muchos otros factores hacen que la progresión en Ghosts ‘n Goblins sea un ejercicio inútil a veces. Mientras que los juegos Souls al menos dejan espacio para que tu personaje progrese, esto no lo hace. La práctica ayuda, pero nunca hace la perfección.

4. Super Meat Boy

Team Meat

En esencia, Super Meat Boy es un juego de plataformas básico y fluido. Su mecánica está bien diseñada y su estilo artístico y conceptos son fascinantes. El único problema leve es que el juego masticará a los jugadores como la cena de ayer antes de tirarlos a la basura. Aquellos que terminen el juego principal y consigan soportar su brutalidad tendrán que enfrentarse a los niveles “Oscuros” del juego, que son aún más extremos.

Super Meat Boy es un clásico y solo aquellos que han pasado un tiempo con él y sintieron que sus ojos se llenaron de frustración lo apreciarán realmente.

3. Elden Ring, Dark Souls (1-3), Demon’s Souls, Bloodborne, reyes de los videojuegos difíciles

FromSoftware Elden Ring tomó la fórmula Souls en un mundo abierto.

Aquí estamos, Elden Ring cae en el tercer lugar, pero comparte el espacio con sus hermanos mayores, la trilogía Dark Souls, su primo Bloodborne y su abuelo Demon’s Souls. Estamos agrupando a la familia Souls en una sola entrada para evitar que los títulos de FromSoftware dominen la lista completa. La mayoría de los juegos de Souls siguen una fórmula similar pero exigente, y Elden Ring es en realidad uno de los juegos de Souls más fáciles. Sin embargo, tiene algunos jefes finales que harán llorar de dolor incluso a un veterano experimentado.

Dicho esto, es el primer juego de Dark Souls que merece elogios en lo que respecta a la dificultad. El título tomó la fórmula de Demon’s Souls y la hizo aún más dura, más sombría, y llenó su mundo oscuro con tantas delicias masoquistas que haría sonrojar a un Cenobita. Puede que Elden Ring haya llevado la serie a la luz, pero fue Dark Souls el que envolvió a los jugadores en el adictivo sudario de FromSoft.

No olvides que hay muchos otros juegos de Soulslike para probar que no fueron desarrollados por FromSoftware. Estos son también algunos de los videojuegos más difíciles de la historia.

2. Sekiro

FromSoftware

Algunos pueden sorprenderse al ver que Sekiro no está incluido en los juegos enumerados en el puesto número tres. La verdad es que, aunque Sekiro también es un juego de FromSoftware, no es un juego ‘Souls’. Si bien comparte muchas similitudes con Dark Souls, Elden Ring, etc., el juego es una aventura para un solo jugador muy dura. En un juego Souls, puedes convocar aliados para que te ayuden a derrotar a un jefe difícil, esencialmente permitiéndoles compartir la carga. Sin embargo, en Sekiro, los jugadores “se vuelven buenos” o mueren en el intento, muchas veces. Muchísimas.

El juego premia el dominio de su mecánica, la paciencia, la práctica y la astucia. Aquellos que simplemente quieren abrirse camino a través de Sekiro a golpes de botón no llegarán muy lejos. El juego es fácilmente la experiencia más implacable que FromSoftware haya creado y es más difícil que cualquier juego Souls simplemente debido a su falta de multijugador y su negativa a comprometerse. Sin embargo, aquellos que conquisten a Sekiro nunca más verán cuestionadas sus habilidades.

1. Contra

Konami

Elige cualquiera de los primeros juegos de Contra y sabrás a qué nos referimos. Lo odiábamos, pero llegamos a amarlo y ansiamos su aprobación. Contra puede ser el videojuego más difícil de la historia una vez que marcó la pauta en términos de dificultad bruta sigue siendo absolutamente difícil hasta el día de hoy. Aquellos que se estresan con facilidad deben evitarlo a toda costa. Sin embargo, aquellos a los que les apetece un verdadero desafío deben reservar algo de tiempo y demostrar su valía.

Compartiendo muchos de los mismos principios que Ghosts ‘n Goblins, los juegos de Contra mantienen el pie en el acelerador durante toda la experiencia, lo que obliga a los jugadores a familiarizarse con su mecánica. No hay tiempo para reagruparse o entrar en pánico, los jugadores deben estar en su mejor forma y aprender una serie de patrones de comportamiento y movimientos si desean sobrevivir.

La franquicia bien puede ser la más difícil de todos los juegos, y pasará a la historia por ello.

Ahí lo tienes, los videojuegos más difíciles clasificados por Dexerto. ¿Puedes con todos?