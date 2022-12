Los JRPG más esperados para 2023: Persona, Final Fantasy y más

Se han lanzado muchos JRPG increíbles en los últimos tiempos, y 2023 se perfila como otro gran año para el género. Aquí está nuestra lista seleccionada de los mejores próximos JRPG que esperamos durante los próximos doce meses.

Los juegos de rol japoneses solo han seguido creciendo en popularidad en los últimos años gracias al lanzamiento de títulos que incluyen Persona 5 Royal, la nueva versión de Final Fantasy 7 y Xenoblade Chronicles 3, que merecidamente han recibido elogios de la crítica general.

Tanto los jugadores acérrimos como los recién llegados al género han tenido muchos juegos fantásticos para disfrutar en los últimos años, y hay muchos más por venir en 2023. Desde Fire Emblem hasta Sea of ​​Stars, aquí hay siete de los mejores JRPG que deberías jugar en 2023.

Persona 4 Golden

Fecha de lanzamiento: 19 de enero de 2023

19 de enero de 2023 Plataformas: Nintendo Switch, PS4, Xbox Series X|S

La cuarta entrega de la franquicia Persona es un JRPG histórico, responsable de poner realmente en el mapa el híbrido de simulador de vida / dungeon-crawler. Después del lanzamiento de Royal para Xbox y Nintendo Switch en 2022, la versión definitiva del juego, Persona 4 Golden, finalmente llegará a las consolas modernas en 2023.

Esta entrada en la elegante serie cambia las brillantes luces de la ciudad de las entradas pasadas (y futuras) por el pueblo rural de Inaba, donde el protagonista se instala en la rutina de la vida de un pueblo pequeño.

Lo que inicialmente comienza como una experiencia relajante, pronto se convierte en un peligroso misterio de asesinato que el jugador y sus nuevos amigos deben resolver utilizando los poderes de sus Persona.

P4G fue la joya de la corona de los JRPG de PlayStation Vita, y no hay mejor momento para experimentar su magistral historia y personajes que cuando llegue a las consolas modernas a principios de 2023.

Final Fantasy XVI, el JRPG estrella de Square Enix para 2023

Square Enix

Fecha de lanzamiento: 22 de junio de 2023

22 de junio de 2023 Plataformas: PlayStation 5

Obtuvimos una nueva mirada a Final Fantasy XVI en la reciente celebración de los Game Awards en forma de un avance del juego que reveló la fecha de lanzamiento. Programado para su lanzamiento en junio, seguramente será un gran éxito de taquilla de verano.

Ambientado en Valisthea, un mundo dividido en seis naciones, los jugadores tomarán el control de Clive Rosfield, un ex guardaespaldas que emprende una búsqueda de venganza después de presenciar la destrucción de su reino.

La decimosexta entrega de la franquicia contará con un sistema de combate basado en la acción, similar al de Final Fantasy 15, por lo que puedes esperar activar muchos combos llamativos y magia poderosa mientras luchas contra tus enemigos.

Con un vasto mundo nuevo para explorar, una historia oscura y tentadora y batallas fascinantes, Final Fantasy XVI seguramente será uno de los próximos JRPG más llenos de acción de 2023.

Sea of Stars

Fecha de lanzamiento: TBA

TBA Plataformas: Nintendo Switch, PS4, PS5, PC

Un JRPG que ha sido muy esperado desde hace un tiempo es Sea of ​​Stars, el último proyecto de Sabotage Studios, creadores del amado título independiente The Messenger.

Sea of ​​Stars continúa la tradición del estudio de rendir homenaje a los juegos de estilo retro como un JRPG clásico por turnos. Cuenta la historia de dos jóvenes Hijos del Solsticio que deben derrotar a las creaciones del malvado Fleshmancer aprovechando los poderes combinados del sol y la luna.

Con un magnífico estilo artístico y una prometida versión modernizada de la fórmula clásica de JRPG, Sea of ​​Stars se perfila como un lanzamiento muy especial que los fanáticos del género disfrutarán.

Trails to Azure

Fecha de lanzamiento: 14 de marzo de 2023

14 de marzo de 2023 Plataformas: PS4, Nintendo Switch, PC

La franquicia Legends of Heroes de Nihon Falcom es uno de los universos más expansivos en todos los juegos. Con una rica historia interconectada que actualmente se desarrolla en catorce juegos, la saga Trails puede ser una de las experiencias JRPG más intimidantes pero gratificantes disponibles.

En medio de la historia está la saga Crossbell, que finalmente salió de Japón en 2022 con el lanzamiento de Trails from Zero, y concluirá en 2023 con la localización oficial de Trails to Azure.

Azure comienza unos meses después de Zero y continúa la historia de Lloyd Bannings, un joven detective de la policía encargado de investigar los planes de los diversos sindicatos del crimen de la ciudad de Crossbell.

Si estás buscando una historia profunda con muchos diálogos, una gran caracterización y un giro interesante en el combate por turnos, la saga Crossbell es una gran aventura que finalmente se puede disfrutar en su totalidad cuando Trails to Azure se lance en Primavera.

Persona 3 Portable

Fecha de lanzamiento: 19 de enero de 2023

19 de enero de 2023 Plataformas: Nintendo Switch, PS4, Xbox Series X|S

Junto con Persona 4 Golden, Persona 3 Portable también llegará a las consolas modernas en 2023. La jugabilidad de Persona 3 fue pionera en lo que se convertiría en la mecánica de enlace social básica de la serie y presenta una historia que es notablemente más oscura que el resto de la franquicia.

A lo largo del juego, el jugador debe equilibrar su vida escolar diaria y construir relaciones mientras lucha contra entidades malvadas conocidas como Sombras durante la Hora Oscura, un misterioso período de tiempo que tuerce la realidad y existe entre un día y otro.

Persona 3 Portable es la versión mejorada de P3, que omite algunos elementos de juego del original (la navegación por el mundo, por ejemplo, se presenta en formato de novela visual en lugar de poder controlar manualmente al protagonista en un mapa supramundial), y mejora otros aspectos. Por ejemplo, los jugadores pueden controlar directamente a todos los miembros de su grupo en combate, y se agrega una segunda protagonista femenina.

Octopath Traveler II, uno de los JRPG más esperados de 2023

Fecha de lanzamiento: 24 de febrero de 2023

24 de febrero de 2023 Plataformas: Nintendo Switch, PS4, PS5, PC

Octopath Traveler fue un éxito sorpresa para muchos jugadores de JRPG cuando se lanzó en el verano de 2018, y los fans ahora esperan ansiosamente la secuela, Octopath Traveler II, que se reveló en un Nintendo Direct en septiembre de 2022.

Esta secuela mantiene los múltiples protagonistas y la estructura de la historia del juego original, pero presenta un elenco de personajes y escenarios completamente nuevos para que los jugadores se sumerjan. El juego, al igual que su predecesor, se inspira en títulos clásicos como Chrono Trigger y Final Fantasy 7.

En Octopath Traveler II se presenta un sistema tradicional de combate por turnos, así como la adición de un ciclo diurno y nocturno, que determinará qué acciones pueden realizar los personajes según el momento.

Si disfrutaste del Octopath Traveler original, II promete ofrecer historias aún más atractivas con una experiencia de juego mejorada.

Fire Emblem Engage

Fecha de lanzamiento: 20 de enero de 2023

20 de enero de 2023 Plataformas: Nintendo Switch

Fire Emblem es ampliamente considerado como una de las mejores series de juegos de rol tácticos de todos los tiempos, y Fire Emblem Engage es el próximo juego de la franquicia. Uno de los aspectos más importantes de Engage que entusiasma a los fans es la inclusión del nuevo sistema Emblem Rings, que permite al jugador convocar a los protagonistas de juegos anteriores para ayudarlos en el combate, incluido el protagonista original Marth.

Engage mantendrá el tradicional sistema de combate por turnos por el que la franquicia es conocida, y la historia se desarrollará en el nuevo continente de Elyos, donde el jugador se dispone a reunir los Emblem Rings para derrotar al Fell Dragon.

Si buscas un combate más estratégico, un vasto mundo para explorar o simplemente eres un fanático de Fire Emblem desde hace mucho tiempo, Engage es un JRPG imprescindible en 2023.

¡Esos son los mejores JRPG próximos a esperar en 2023!