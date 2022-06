Los 10 mejores videojuegos LGTBQ+ para jugar ahora mismo

Los videojuegos han progresado enormemente en lo que respecta a la representación LGTBQ+ en los últimos años. Aquí, reunimos algunos de los mejores títulos con personajes e historias queer que puedes jugar ahora mismo.

Las personas queer siempre han encontrado el escapismo a través del entretenimiento, ya sea en películas, música o teatro. Los videojuegos no son diferentes, con personajes como Lara Croft y Bayonetta a menudo citados como iconos, incluso Pokémon es conocido por su gran base de fans LGTBQ+.

Sin embargo, lo que ha cambiado en los últimos años es que las personas del colectivo ya no tienen que arreglárselas con códigos queer o personajes secundarios que apenas hacen referencia a su sexualidad: ahora tenemos protagonistas LGBTQ+ completamente desarrollados y opciones para el romance queer en más juegos que nunca.

No son solo los juegos indies los que empoderan y representan a la comunidad LGBTQ+. Muchas de las principales franquicias como Assassin’s Creed e incluso populares battle royale gratuitos como Apex Legends han comenzado a adoptar personajes queer.

Para celebrar el Mes del Orgullo, hemos reunido algunos de los mejores videojuegos que presentan personajes e historias queer. Esta lista sin duda evolucionará con el tiempo, así que vuelva a consultar para ver más adiciones en el futuro.

Videojuegos LGTBQ+

The Last of Us

Disponible en: PS4 y PS5

Tanto The Last Of Us como su esperada secuela son dignos de llamarse obras maestras de los videojuegos. Ofrecen una historia cinemática sombría para todas las épocas y personajes que permanecerán contigo toda la vida, y eso sin mencionar la increíble jugabilidad postapocalíptica.

Haven

Disponible en: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch y PC

Haven sigue a dos amantes, Yu y Kay, mientras escapan a un planeta deshabitado llamado Source. Aquí, deben aprender a sobrevivir juntos al derrotar a criaturas hostiles y recolectar recursos para reparar su nave espacial, cariñosamente conocida como su Nido.

Si bien el juego originalmente presentaba una relación heterosexual, una actualización gratuita en marzo de 2022 agregó dos opciones para que Yu y Kay fueran una pareja del mismo sexo. Aún mejor, puedes jugar a Haven en modo cooperativo si tienes a alguien especial en la vida real.

Assassin’s Creed: Odyssey

Disponible en: PS4, Xbox One y PC

No es el último juego de Assassin’s Creed, pero Odyssey es donde la capacidad de enamorar a personajes del mismo sexo se convirtió en una opción importante en la franquicia, lo que ciertamente tiene sentido, dada la narrativa basada en elecciones del juego y el escenario de la Antigua Grecia.

Si bien estas relaciones no tienen un impacto significativo en el resultado de la historia, es divertido verlas desarrollarse junto con tus épicas aventuras espartanas como Kassandra o Alexios. Incluso podemos apreciar el diálogo cursi (más o menos).

Dream Daddy: un simulador de citas con papás LGTBQ+

Disponible en: PS4, Switch, PC, Mac, Android e iOS

Ahora, algo un poco diferente… Dream Daddy ha reunido a muchos seguidores de culto desde su lanzamiento en 2017, en parte porque es uno de los pocos simuladores de citas gay que existen, pero principalmente porque es realmente agradable, tiene un gran estilo artístico y está increíblemente bien escrito.

Los jugadores asumen el papel de un padre que se mudó a un tranquilo pueblo costero con su hija, solo para descubrir que todos los demás padres aquí están solteros (y listos para mezclarse). Desde Goth Dad hasta Bad Dad, hay un papá para todos con quien salir y, por supuesto, muchas bromas sobre daddies en el camino.

Apex Legends

Disponible en: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC, Android e iOS

Si bien el género Battle Royale a menudo se asocia con la ‘cultura de bros’ y los jugadores tóxicos, Apex Legends es un título que realmente trabaja cuando se trata de la representación LGBTQ+ y hacer que las personas queer se sientan bienvenidas cuando visitan las Tierras Lejanas.

Lo mejor de la diversidad de Apex es que abarca múltiples partes de la comunidad, no solo los hombres homosexuales que tradicionalmente han sido los representados en los medios de comunicación: Seer es pansexual, Loba es bisexual y Bloodhound es nb.

Tell Me Why

Disponible en: Xbox One y PC

Si bien los protagonistas queer son cada vez más comunes en los videojuegos, todavía es bastante raro ver representaciones trans en los mundos virtuales. Tell Me Why es significativo, entonces, no solo por tener un personaje principal trans, sino también por consultar con el grupo de medios LGBTQ+ GLAAD para dar vida a la historia con autenticidad.

El galardonado juego narrativo de aventuras sigue a los gemelos Alyson y Tyler mientras usan su vínculo sobrenatural para descubrir la verdad detrás de su problemática infancia en un pequeño pueblo de Alaska. Aún mejor, el episodio uno está actualmente gratuito para jugar en Steam.

Stardew Valley también es uno de los videojuegos LGTBQ+ con más libertad para el jugador

Disponible en: PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac, Android e iOS

Stardew Valley, el indie aclamado por la crítica, invita a los jugadores a llevar las cosas a lo básico y vivir la vida en el carril lento mudándose a una ciudad rural y viviendo de la tierra con su propia granja, pero eso no significa que su visión de las relaciones sea algo rudimentario.

Cuando no están cuidando sus cultivos o destruyendo monstruos en las minas, los jugadores pueden enamorarse de personajes de cualquier género en el juego, casarse y disfrutar de su propio ‘felices para siempre’, o no, ya que las personas queer también pueden obtener divorcios en Stardew Valley. ¡Igualdad!

Los Sims 4, el videojuego LGTBQ+ por excelencia

Disponible en: PS4, Xbox One, PC y Mac

Muchas personas LGBTQ+ vieron su primera representación de lo queer en el entretenimiento mientras jugaban a Los Sims, una franquicia que ha apoyado las relaciones entre personas del mismo sexo desde el principio, desde el año 2000, y permite a los jugadores vivir una vida virtual en sus propios términos.

En las dos décadas y media transcurridas desde entonces, el juego agregó la posibilidad de que las parejas del mismo sexo se casen, introdujo un montón de personajes prefabricados que ya están en relaciones queer y prometió introducir opciones de pronombres para los que son nb.

Life is Strange

Disponible en: PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac, Android e iOS

Life Is Strange es una de las pocas franquicias de videojuegos que logra sobresalir en un formato episódico, con personajes que realmente te importan e historias que te mantienen enganchado en múltiples entregas.

Vale la pena jugar cada entrada, y todas tienen alguna forma de representación para las personas queer; ya sea un romance floreciente entre Max y Chloe, o la triste historia de las experiencias traumáticas de Jacob con la ‘terapia’ de conversión gay. Podríamos decir que es una de las franquicias de videojuegos más LGTBQ+ que podríamos encontrar.