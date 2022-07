Mejor build para el Nigromante en Diablo Immortal Temporada 2

Load More

La mejor armadura para esta build es el conjunto Shepherds Call to Wolves (incluidas las joyas), ya que la mayoría de las piezas de este conjunto que hayas equipado, más beneficios obtendrán tus secuaces. No es el mejor conjunto en términos de protección, pero como esta build tiene que ver con tus súbditos, esta es la ruta a seguir para maximizar su efectividad.

Invocar Gólem convoca a un poderoso monstruo para que luche por ti y tu Gólem respaldará tus esqueletos en combate, formando un equipo efectivo. Esta es el arma secreta de la build, pero lamentablemente no se desbloquea hasta el nivel 50.

No necesitarás usarla cada 8 segundos, tampoco es recomendable, pero la habilidad te ayudará a controlar a tus secuaces, manteniéndolos enfocados cuando lo necesites.

Tu principal habilidad ofensiva para esta configuración de Nigromante es Fuego de Alma . Esto te permitirá disparar a los enemigos desde la distancia mientras tus secuaces los hacen trizas. Por lo tanto, no solo es una poderosa habilidad ofensiva, sino que también te ayuda a apoyar a tus tropas mientras te mantienes alejado del peligro.

El estilo de juego no es para todos, pero ver a tus secuaces destrozar las fuerzas de Diablo mientras levantas alegremente a más aliados de los enemigos caídos puede ser una experiencia muy satisfactoria. También es muy divertido jugar como el antihéroe de Diablo.

El atractivo principal del Nigromante es la invocación de secuaces no muertos para cumplir tus órdenes. Los nigromantes pueden resucitar a los muertos para que luchen por ellos, enviándolos al cuerpo a cuerpo mientras se quedan atrás y lanzan hechizos para mejorar a sus subordinados o para apoyarlos desde la distancia.

Esta clase no es para aquellos que quieren usar la fuerza bruta para matar a sus enemigos, en cambio, el Nigromante es esencialmente un mago que usa la muerte como su arma principal. Esto incluye hacer explotar cadáveres, hechizos de huesos y maldecir a los enemigos con dolencias de estado.

Incluso Diablo y sus secuaces no pueden escapar de las fuerzas de la muerte. Aquí están las mejores build del temible Nigromante en Diablo Immortal para la temporada 2.

by María Pastoriza