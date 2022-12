Mejores juegos multijugador para 2023

En caso de que te estés preguntando qué juegos multijugador jugar en 2023, lo tenemos cubierto con todos los títulos más importantes a los que puedes unirte con tus amigos.

Si bien los juegos para un solo jugador tienen más que ver con la narrativa y la experiencia, los juegos de varios jugadores a menudo conducen a mucha más diversión cuando te diviertes con tus amigos. Desde descargas de adrenalina hasta juegos de estrategia, los títulos multijugador a menudo tienden a resaltar tu lado competitivo.

Sin embargo, también hay varios juegos multijugador en los que simplemente puedes unirte a tus amigos en un entorno cooperativo y disfrutar de lo que el juego tiene para ofrecer. Nuestra lista de los mejores juegos multijugador para jugar en 2023 incluye varios nombres en varios géneros y plataformas.

El artículo continúa después del anuncio.

Habiendo dicho eso, ¡vamos a sumergirnos y ver la lista a continuación!

Valorant

Desde su lanzamiento en 2020, Valorant ha crecido rápidamente con la introducción de varios mapas y agentes nuevos en el juego. La popularidad del juego ciertamente ha alcanzado nuevas alturas con un ecosistema de deportes electrónicos próximo y próspero. Sin embargo, mientras los profesionales luchan en el escenario, puedes unirte a tus amigos para una ronda divertida de partidas no clasificatorias.

Además, la combinación de varias habilidades, así como los llamativos mapas, definitivamente te mantendrán absorto durante horas mientras afinas tu puntería y el tiempo de reacción en el FPS. El shooter táctico de Riot es sin duda uno de los mejores juegos multijugador para PC que deberías probar en 2023.

El artículo continúa después del anuncio.

Counter Strike: Global Offensive

Valve

Lanzado en 2012, Counter Strike: Global Offensive, también conocido como CS:GO, ha dominado el género FPS durante más de una década. Tomando el relevo de sus predecesores, CS 1.6 y CS: Source, CS: GO es el título de referencia para todos los amantes de los FPS. Al presentar una experiencia simple pero desafiante, este título está diseñado de manera óptima tanto para los veteranos de FPS como para los nuevos jugadores que simplemente buscan divertirse con amigos.

Aunque el juego está disponible de forma gratuita en Steam, tendrás que comprar la función Prime Unlock para participar en partidas clasificatorias y disfrutar de todo lo que CS:GO tiene para ofrecer. Si bien el juego también está disponible para Xbox 360 y PlayStation 3, querrás probarlo en un PC para vivir toda la emoción y la experiencia del juego de disparos en primera persona.

El artículo continúa después del anuncio.

Habiendo dicho eso, si buscas una experiencia de disparos de ritmo rápido con tus amigos o incluso para comenzar tu viaje de convertirte en profesional, CS: GO podría ser el juego multijugador perfecto para que juegues en 2023.

Overwatch 2

Overwatch 2, como su nombre indica, es una secuela del enormemente popular título de 2016, Overwatch. El título inicial se convirtió en un gran éxito, y preparó el escenario para que prospere un emocionante ecosistema de deportes electrónicos. Sin embargo, el lanzamiento de Overwatch 2 en octubre de 2022 ha vuelto a llamar la atención de toda la comunidad.

Overwatch 2 presenta un aspecto mucho más refinado y una experiencia de juego mejorada, lo que ofrece mucha diversión en el juego. Permitiendo grupos de hasta 5 en lugar de 6 como en la precuela, Overwatch 2 también presenta varios modos cooperativos en caso de que simplemente quieras disfrutar de las imágenes y la mecánica del juego con tus amigos sin preocuparte por la competitividad.

El artículo continúa después del anuncio.

Call of Duty Modern Warfare 2

Lanzado en octubre de 2022, Call of Duty: Modern Warfare 2 es una secuela del reboot de 2019 de la serie Modern Warfare, que sirve como la 19.ª entrega de la franquicia Call of Duty. Si bien la campaña para un jugador presenta una historia atractiva, es en el modo multijugador de este juego donde puedes divertirte mucho con tus amigos en el próximo 2023.

Con más de 10 modos de juego, hay una variedad de experiencias diferentes para que elijas en Call of Duty: Modern Warfare 2. Además, una de las últimas características agregadas a la franquicia CoD es la introducción de modos en tercera persona.

El artículo continúa después del anuncio.

Además de todo, este título está disponible en PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, con soporte completo de juego cruzado. Esto significa que puedes disfrutar de los modos multijugador de Call of Duty: Modern Warfare 2 con todos tus amigos, independientemente de la plataforma en la que se encuentren.

Warzone 2, uno de los juegos multijugador que más se jugará en 2023

Activision

Publicado por Activision como otra secuela de un título de Call of Duty, Warzone 2 es el último juego multijugador Battle Royale de la franquicia. Después de su lanzamiento en noviembre de 2022, el juego subió a la cima de las listas de popularidad como uno de los juegos Battle Royale disponibles en este momento.

Además, dado que Warzone 2 es un juego gratuito, no te costará nada verificar si este es el mejor juego multijugador para jugar en 2023. Warzone 2 está disponible en PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, y también es compatible con el juego cruzado completo en todas las plataformas, lo que hace que sea extremadamente fácil divertirse con tus amigos.

GTA Online

Después de varios lanzamientos nuevos, es hora de un título experimentado en nuestra lista, y ¿cuál podría ser mejor que GTA Online? Con un escenario de acción y aventura en un mundo virtual abierto con otros jugadores, la experiencia de GTA Online es simplemente única.

Hay dos modos multijugador diferentes que puedes jugar en GTA Online. El primero presenta opciones que te permiten elegir con quién quieres jugar. Esta opción es una excelente manera de divertirse con tus amigos en un entorno seguro sin la intrusión de extraños virtuales.

La otra opción son las Sesiones públicas, en las que te unirás a una sala pública con otros jugadores en un entorno JcJ. Dado que GTA es una de las franquicias más longevas, la popularidad de esta serie es indiscutible. Habiendo dicho eso, el juego está disponible en PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, lo que hace que sea bastante fácil jugar uno de los mejores juegos multijugador en 2023 en todas estas plataformas.

Rainbow Six Siege

Otro título multijugador que existe desde hace algunos años, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege presenta una experiencia de disparos tácticos con una competición de alto riesgo. Lanzado en 2015 por Ubisoft, Rainbow Six Siege es para aquellos jugadores a los que les encanta enfrentarse a un desafío.

Si bien agregar explosivos y varios dispositivos a una experiencia de disparos tácticos ha ganado elogios para el juego, hay quienes creen que estos factores solo contribuyen a los niveles de complejidad del juego. Sin embargo, hay varios títulos para un solo jugador que las personas disfrutan únicamente por su mecánica compleja y, en lugar de eso, es posible que incluso disfrutes de las complejidades complejas que ofrece este tirador táctico.

Dicho esto, el juego está disponible para PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia y Amazon Luna, y actualmente se está trabajando en una versión móvil del título.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

League of Legends

Riot Games

League of Legends, el juego más antiguo incluido en nuestra lista, es posiblemente uno de los juegos multijugador más populares en todo el planeta. Incluso si no has jugado el juego, lo más probable es que te hayas encontrado con League of Legends de una forma u otra, tal vez sin siquiera darte cuenta.

Inspirado en un mapa personalizado para Warcraft III, y surgido tras el desarrollo de Dota, League of Legends es uno de los primeros títulos independientes del género Multiplayer Online Battle Arena (MOBA). Desde su lanzamiento en 2009, League of Legends ha recorrido un largo camino con innumerables actualizaciones de parches, así como con el lanzamiento de nuevos y rediseños para campeones existentes en el juego.

FIFA 23

El último juego de una de las franquicias más antiguas, FIFA 23 de EA Sports presenta la colección más grande de jugadores de Ultimate Team y también realiza varias mejoras en los sistemas de juego. Alejándose de la cadena de un lanzamiento de título anual, EA ha confirmado que apuntarán a un título en curso con actualizaciones de temporada después de FIFA 23.

Sin embargo, los preparativos y las pruebas para un proyecto en curso han dado como resultado que FIFA 23 se convierta en el juego más grande en la historia de la franquicia. Desde innumerables funciones nuevas hasta un modo dedicado a la Copa Mundial, incluso sin Ultimate Team, hay mucha diversión en el último juego de FIFA.

Sumérgete en torneos multijugador personalizados con tus amigos o simplemente lucha en el modo Temporadas, las oportunidades son infinitas en FIFA 23. Además, el juego es compatible con el juego cruzado completo en todas las plataformas en el momento del lanzamiento por primera vez en la historia de la franquicia.

Valheim

Si buscas un juego cooperativo de exploración y supervivencia, Valheim tiene que ser tu elección. Con un vasto mundo envuelto en terroríficos misterios de varios tipos, Valheim admite hasta 10 jugadores en un mundo mientras exploras la naturaleza.

Basado en la mitología nórdica con varias referencias a ella, puedes explorar todos los diferentes reinos con tus amigos mientras buscas recursos que te ayudarán a sobrevivir. Una ventaja adicional de Valheim es que puedes guardar tus respectivos mundos para volver más tarde y continuar desde donde lo dejaste la última vez.

Esta función te permitirá mantener mundos separados para cuando juegues y cuando juegues con amigos, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos multijugador para jugar en 2023. Sin embargo, el juego actualmente solo está disponible para PC con un próximo port para Xbox One y Xbox Series X|S en 2023.

Apex Legends

Respawn Entertainment

Lanzado en 2019, Apex Legends presenta una versión única del género Battle Royale con la mecánica adicional de shooter de héroes. Desde su lanzamiento, Apex Legends ha ganado varios premios, certificándose como uno de los mejores juegos multijugador disponibles. Dado que el juego es gratuito, es simplemente la guinda del pastel para cualquiera que esté buscando un nuevo título multijugador.

El juego está disponible para PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC con soporte completo para crossplay. Además, también está disponible un port separado para dispositivos móviles para aquellos que deseen probarlo, sin embargo, la versión móvil no admite el juego cruzado con las otras plataformas.

Habiendo dicho eso, Apex Legends presenta un límite de escuadrón de tres jugadores y es uno de los videojuegos más jugados de todos los tiempos, lo que hace que sea muy fácil encontrar partidas multijugador.

Destiny 2

Desarrollado por Bungie, Destiny 2 es un título de disparos FPS multijugador gratuito que presenta tanto PvE como PvP. Ya sea una ronda de acción PvP contra un escuadrón oponente o una misión cooperativa con tus amigos, el universo de Destiny 2 tiene mucho que ofrecer.

Dado que el juego está disponible en todas las plataformas principales, puedes formar equipos con tus amigos para jugar juntos en cualquiera de las plataformas compatibles. El crossplay está habilitado automáticamente en Destiny 2 y no requiere que lo actives adicionalmente.

Aparte de todo esto, también hay varios DLC disponibles para Destiny 2. Sin embargo, en caso de que seas nuevo en el juego, te sugerimos que consideres comprar los DLC solo después de haber pasado algún tiempo en la versión gratuita de el juego.

World of Tanks

World of Tanks presenta varios vehículos de combate del siglo XX que puedes usar para derribar a tus oponentes. Los vehículos disponibles en el juego van desde la era anterior a la Segunda Guerra Mundial hasta la era de la Guerra Fría, lo que te brinda una colección bastante amplia para elegir.

Además, el juego está disponible para PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC con soporte completo para el juego cruzado, lo que te permite jugar en línea con tus amigos en cualquiera de las plataformas mencionadas.

Dado que el juego aún mantiene un conteo constante de jugadores a pesar de tener bastante experiencia, es seguro decir que World of Tanks es definitivamente uno de los mejores juegos multijugador que deberías probar en 2023.

Dota 2

Dota 2 es la secuela no oficial del mod creado por la comunidad para Warcraft III, Defense of the Ancients. Aunque el lanzamiento completo del juego ocurrió en 2013, Dota 2 estuvo en beta cerrada desde 2011, presentando dos TI antes del lanzamiento completo del juego. En caso de que te estés preguntando qué es TI, significa The International, un campeonato anual de Dota 2 que tiene el récord del pozo de premios más grande de todos los deportes electrónicos.

Aunque Dota 2 se considera bastante difícil de aprender y presenta una curva de aprendizaje muy pronunciada, definitivamente vale la pena intentarlo al menos una vez para ver por ti mismo de qué se trata todo este alboroto. Sin embargo, se recomienda enfáticamente que pruebes el juego con un grupo completo de cinco jugadores, ya que formar equipo con jugadores aleatorios puede ser un poco estresante en un juego de alta presión como Dota 2.

Rocket League

Rocket League presenta una combinación única de vehículos y fútbol en la que debes marcar goles mientras conduces un coche por el campo. Hay varios modos diferentes en el juego que te permiten unirte a tus amigos mientras intentas derrotar a tus oponentes.

Ya sean despejes icónicos en la línea de meta o goles asombrosos, puedes lograr muchas cosas en Rocket League mientras te diviertes con tus amigos. Dado que el juego admite la funcionalidad completa de juego cruzado, incluso puedes formar equipo con tus amigos en otras plataformas. Habiendo dicho eso, probablemente deberías probar este juego multijugador gratuito en 2023.