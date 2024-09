Mejores juegos Survival Horror para jugar en 2024

Vivimos en una nueva edad de oro del survival horror, con más juegos espeluznantes que nunca, pero algunos son claramente mejores.

Los juegos de Survival Horror suelen centrarse en la exploración y la artesanía, y cada uno ofrece elementos únicos para mantener a los jugadores en vilo mientras intentan sobrevivir.

Muchos quitan énfasis a la acción y se centran en la atmósfera, dando al jugador munición limitada para que pueda usar algo de astucia y táctica para defenderse de lo que acecha en la oscuridad.

A continuación, hemos recopilado una lista de algunos de los mejores juegos de supervivencia a los que puedes jugar en 2024. También tenemos esta recopilación de juegos de terror o juegos de terror para jugar en Roblox.

Mejores juegos de Survival Horror

The Evil Within 2

Tango Gameworks

The Evil Within 2, y el primer juego de Evil Within, fueron creados por el creador original de RE4 y RE2, Shinji Mikami. Su idea era crear un juego como Resident Evil que devolviera el «horror» al survival horror en una época en la que juegos como Resident Evil 5 y 6 parecían haberlo eliminado de la serie.

El juego se desarrolla en un entorno de mundo abierto (a diferencia del juego original, mucho más lineal) y ve a un detective llamado Sebastian atrapado en un mundo literalmente de pesadilla. Sus mayores miedos y los de los demás supervivientes se ponen de manifiesto, lo que crea algunos momentos realmente aterradores y monstruos contra los que luchar.

Características clave de The Evil Within 2

Una secuela de otro juego espeluznante

Disponible en PlayStation, Xbox y PC

Increíblemente atmosférico con algunos jefes excelentes

Creado por el genio del terror Shinji Mikami

Se juega como un Resident Evil 4 más terrorífico

Hace que el survival horror de mundo abierto funcione

Resident Evil (Remake)

Capcom

El remake del juego que acuñó el término survival horror y lo definió para una generación. Como jugador, te pones en la piel de un equipo de rescate de élite de montaña que se ha quedado atrapado en una mansión llena de zombis y otras horribles armas biológicas.

Pero las balas no serán la única forma de salir de este lío, ya que también tendrás que confiar en tus instintos de supervivencia. Por ejemplo, ¿desperdicias munición matando a ese zombi solitario atrapado en un pasillo? ¿O puedes escabullirte sin peligro y utilizar otra ruta? Resident Evil te obliga a tomar estas decisiones, y equivocarte en una de ellas puede hacer que se coman vivo a tu personaje. Sin presiones.

Características clave de Resident Evil

Un remake del primer juego de auténtico survival horror

Disponible en PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC

Increíblemente absorbente

Dio lugar a 7 secuelas, incluida Resident Evil Village

Ángulos de cámara fijos

Dos personajes principales jugables

Outlast

Red Barrels

Outlast y sus secuelas ponen al jugador en la piel de alguien armado únicamente con una cámara de vídeo en un lugar peligroso y espeluznante mientras psicópatas asesinos le acechan. Ya sean pacientes mutados de un manicomio o cultistas armados con guadañas, tu única opción es correr para salvar tu vida si te ven, antes de esconderte y rezar para que no miren en el lugar que elegiste.

Es algo desgarrador y algo que todo fan de los juegos de supervivencia debe experimentar. Yo no he podido dejar de gritar cuando lo he jugado. Recomiendo hacerlo acompañado.

Características clave de Outlast

Perspectiva en primera persona

No hay combate

La supervivencia depende de tu ingenio

Increíblemente aterrador

3 juegos de la serie

Disponible en PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch

Until Dawn

Supermassive games

Until Dawn es esencialmente una película de terror jugable en la que el jugador controla la narración. Quienes busquen una experiencia interactiva terrorífica en una noche oscura encontrarán aquí exactamente lo que buscan. Controlas a un grupo de adolescentes estereotipados de las películas de terror mientras se refugian de la nieve en una cabaña de madera.

Naturalmente, empiezan a ser asesinados uno a uno. La cuestión es, ¿podrán las elecciones del jugador salvarlos o condenarlos? También es gratuito para los propietarios de PS5 suscritos a PS Plus en la Biblioteca PlayStation. Quién sobreviva depende en última instancia del jugador, pero mantener a todos con vida no va a ser fácil. También puedes probar su sucesor espiritual, The Quarry.

Características clave de Until Dawn

Película jugable con muchos giros y sorpresas

Reproduce películas de terror clásicas

Múltiples desenlaces y finales

Mucha rejugabilidad

Disponible en PlayStation 4 y 5

The Last of Us

Aunque The Last of Us y su igualmente aclamada secuela no son experiencias de supervivencia tradicionales, se inspiran en gran medida en el género para contar una historia convincente. Ambos juegos están ambientados en un apocalipsis zombi lleno de hongos en el que el horror y la supervivencia son elementos clave del juego.

The Last of Us presenta momentos sencillamente aterradores, ya sea por los enemigos a los que te enfrentas o por las profundidades de la depravación humana en nombre de la supervivencia. La serie puede representar el futuro del survival horror, en el que el género no se ve limitado por las expectativas de lo que debería ser.

Características clave de The Last of Us

Un juego de supervivencia que mezcla terror y disparos

Historia y personajes apasionantes

Una nueva visión del género del apocalipsis zombi

Ambos juegos son exclusivos de PlayStation

Alien Isolation

Creative Assembly

En el espacio, nadie puede oírte gritar, pero tus vecinos sí. Aislamiento Alien recoge el espíritu de la película original de Ridley Scott: Olvídate de los marines coloniales, los rifles de pulsos y los Xenomorfos como carne de cañón: éste es un juego sobre supervivencia, en el que un Alien acecha al jugador a través de una estación espacial. El énfasis se pone en el horror puro, lo que convierte a Alien Isolation en uno de los juegos de supervivencia más estremecedores jamás creados.

Características clave de Alien Isolation

Aventura de terror en primera persona

Un Alien indestructible acecha por todas partes

Refleja la película original

Centrado en la supervivencia, no en la acción

No es un juego de acción de nivel medio como Aliens: Colonial Marines

Disponible para PC, PlayStation y Xbox

The Forest

Endnight Games

Si el océano es la estrella de Subnautica, los vastos bosques son la estrella de The Forest, un juego que a veces parece una versión fotorrealista -pero horrible- de Minecraft. Eres un superviviente de un accidente de avión que ha quedado varado en un vasto páramo, y lo que es más, no parece haber signos de civilización en ninguna dirección. Para sobrevivir, tendrás que encontrar refugio, comida y agua, además de fabricar objetos y, en última instancia, encontrar la forma de que te rescaten.

El único problema es que, por la noche, el bosque se convierte en el hogar de toda una hueste de caníbales humanoides que se han interesado por ti. Tendrás que defenderte de ellos e incluso buscarlos en cuevas oscuras durante el día para reducir su número. Eso sí, no pierdas tu humanidad y te conviertas en algo peor que ellos mientras lo haces. También ha salido una secuela bastante buena.

Características clave de The Forest

Un precioso entorno forestal

Enemigos misteriosos

Mezcla varios géneros

Tenso juego nocturno

Historia intrigante

Disponible en PC y PlayStation

¡Y eso es todo! Ahí tienes los mejores survival horror que podemos recomendarte. Esperamos que los disfrutes.