Elden Ring: Cómo derrotar a los Gólems de la Forja en Shadow of the Erdtree

Los Gólems de la Forja en Shadow of the Erdtree, el nuevo DLC de ELden Ring, son uno de los enemigos más difíciles de derrotar. Acá te vamos a explicar cómo derrotarlos.

Tal vez los recuerdes, los Gólems de la Forja fueron un enemigo destacado en el tráiler original de Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Estos son una versión del jefe gigante de fuego, también son material de pesadillas y la encarnación viva de la Llama de Messmer.

Tan solo poner los pies en las Tierras Sombrías, lo primero que verás será a una de estas criaturas en la distancia. Aunque muchos curiosos quieran ir tras él, realmente no es una buena idea… No sin antes leer esta guía, claro. Acá te decimos cómo derrotarlos.

Cómo derrotar a los Gólem de la Forja en el DLC de Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Estos enemigos son prácticamente inmunes a la gran mayoría de ataques normales. Sin embargo, si les logras asestar suficientes golpes de alta potencia en sus piernas, harás que se tambaleen. Eso sí, no esperes que tus ataques les hagan mucho daño. Solo harás que se caigan, dándote la oportunidad de realizar un ataque crítico a su placa frontal, que es el punto débil de los monstruos.

Emplear esta estrategia es arriesgado, ya que estar debajo de las piernas del Gólem de la Forja es peligroso, pero te aleja de sus poderosos ataques a distancia. Sin embargo, ten cuidado, ya que tienden a inundar el suelo con fuego para eliminarte.

Es importante que sepas que algunos Gólems de la Forja del DLC de Elden Ring tienen armaduras de pinchos en las piernas, por lo que esta estrategia no funcionará. Si te encuentras con este tipo de Gólem, utiliza un gran arco o hechizos como Cometa Nocturno para atacar su punto débil desde la distancia. Esto infligirá un daño constante, aunque puede ser complicado acertar mientras montas en Torrente y esquivas sus ataques de fuego.

Eliminar a este enemigo fácilmente no siempre es posible, pero si puedes encontrar una posición elevada para estar a la altura de sus ojos, puedes lanzarles una olla de fuego directamente, lo que explotará y les causará mucho daño. Nuevamente, puede ser difícil acertar estos golpes, pero si lo logras, reducirás significativamente su salud.

Aunque son difíciles de derrotar, si los derribas obtendrás nuevas lágrimas de cristal para añadir a tu Frasco Maravilloso e, irónicamente, más ollas de fuego pesadas.

¿Qué son los Gólems de la Forja en el DLC de Elden Ring: Shadow of the Erdtree?

Estos no son un un enemigo jefe estándar, sino que se tratan de jefes de campo que patrullan ciertas zonas. Algunos van a estar inactivos hasta que te acercas, otros van a estar alerta y te van a detectar así te encuentres a una milla de distancia. Es decir, vas a tener que cabalgar con todas tus fuerzas para poder evitar sus poderosos ataques desde la distancia.

Estas criaturas se pueden comparar a los Mausoleos Errantes de las Tierras Intermedias ya que son enemigos opcionales que pueden ser increíblemente difíciles de matar. No tienen medidores de salud como la mayoría de los jefes de Elden Ring y pueden evitarse por completo a lo largo de la partida. Sin embargo, hay un segmento en el que tendrás que evitar o destruir uno que bloquea tu camino.

¿Debes atacar al primer Gólem de la Forja en el juego?

No, será mejor evitarlo hasta que hayas reunido algunas Bendiciones del Reino las Sombras. Aquellos que se apresuren a enfrentarse al primer Gólem durante el comienzo de Shadow of the Erdtree pueden llevarse una sorpresa. Aunque no es imposible de vencer, en este punto de la aventura te resultará muy difícil derrotarlo.

Cada golpe que le des a este jefe apenas causará daño, y la enorme criatura podrá eliminarte a ti y a tus invocaciones espirituales con facilidad. Es similar a cuando te encontraste por primera vez con el Árbol Centinela al inicio de Elden Ring: apresurarse a luchar contra él no siempre es la mejor estrategia.

Cuando hayas avanzado más en el juego, estarás mejor preparado para enfrentar a estos monstruos amenazantes, pero hasta entonces, concéntrate en reunir tus Bendiciones del Reino de la Sombra.

