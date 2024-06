Elden Ring: cómo derrotar a Bayle el Temible en Shadow of the Erdtree

En el DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, los jugadores tendrán que derrotar a Bayle el Temible, un poderoso dragón que se interpondrá en tu camino… Pero no por mucho tiempo porque acá te decimos como deshacerte de él.

Los dragones son muy comunes en los juegos de FromSoftware, pero ninguno es tan fuerte como Bayle el Temible del DLC de Elden Ring. Este se parece mucho al Balrog del universo de El Señor de los Anillos, incluso tiene poderes de fuego similares y una enorme espada ardiente.

Este dragón es un jefe opcional en Shadow of the Erdtree. No necesitas derrotarlo para completar la historia… Pero si los desarrolladores lo pusieron en el juego por algo será, ¿no?, así que prepárate para patearle su trasero dracónico.

Contenido

Ubicación de Bayle el Temible en Shadow of the Erdtree

Podrás encontrar a Bayle el Temible en el Pico del Valle Escarpado, en la parte oriental del mapa del Reino de las Sombras. Se encuentra más adelante en el camino después de derrotar al dragón Senessax.

En esta imagen te señalamos su ubiación exacta:

FROMSOFTWARE

Cómo derrotar a Bayle el Temible en el DLC de Elden Ring

Bayle es susceptible al daño de hielo. Si tienes Hechiceros que inflijan ese daño, o si tienes un Hacha de Mano Gélida al máximo, llévalos contigo. Lleva también cualquier objeto o equipo que bloquee el daño de Fuego o Rayo ya que Bayle los usa mucho.

Algunos de los ataques de Bayle pueden bloquearse con un escudo. Su ataque de cola y su cabezazo se pueden absorber con seguridad con un escudo, siempre y cuando tengas resistencia, no te quitará salud.

Fase 1 de Bayle el Temible

El método más seguro para enfrentar a Bayle es atacarlo desde atrás. Esta estrategia es efectiva si logras invocar a alguien para que lo distraiga mientras te posicionas. Una vez detrás de la criatura, puedes comenzar a golpearlo. Atacar desde esta posición también te permite tener espacio suficiente para esquivar su aliento de fuego descendente.

Para sus otros ataques, simplemente necesitas esquivar justo en el último momento. Cuando Bayle lance relámpagos rojos, solo necesitas rodar repetidamente en cualquier dirección para evitar recibir daño.

Ten en cuenta que las invocaciones no se activan de inmediato. Intentar invocar a alguien tan pronto como entres en la cámara del jefe provocará una reacción de confusión a tu personaje. Debes esperar unos segundos hasta que el juego responda adecuadamente y puedas invocar a tu aliado. Esta espera también da a Bayle la oportunidad de atacarte con su aliento.

La parte inferior de la cola de Bayle no está modelada correctamente, así que puedes atravesarla sin problemas, lo cual puede ser beneficioso ya que te permite posicionarte detrás de él rápidamente, la ubicación ideal para infligir daño y acabar con esta bestia.

Los efectos visuales de los ataques de fuego de Bayle son inconsistentes, especialmente en su aliento que se dirige en línea recta. Para evitarlo, simplemente esquiva a último momento y espera lo mejor.

Cuando Bayle lance su aliento de fuego descendente, tan pronto como veas que el fuego cae, empieza a correr o rueda en dirección opuesta al centro de la explosión para evitar recibir daño. A veces podrás esquivarlo si tienes suerte.

Si estás atacando, te golpeará. Si estás bajo en resistencia, te golpeará. Si su cuerpo está en medio, te golpeará. Incluso si haces todo correctamente, te va a golpear.

Fase 2 de Bayle el Temible

Cuando Bayle esté agotado, entrará en su segunda fase. En esta se va a detener bruscamente mientras la lava y los rayos se acumulan a su alrededor. Para evitar daños, es recomendable alejarse rápidamente de Bayle en esta fase. Sin embargo, si tienes suficiente salud y pociones, puedes aprovechar esta oportunidad para golpearlo mientras está tranquilo y así causarle más daño.

Luego, Bayle saltará y creará una cadena de bolas de fuego que se lanzarán hacia ti. Puedes esquivarlas rodando rápidamente. Prepárate también para esquivar cuando Bayle descienda, ya que el magma brotará del suelo. Es posible que el juego puede fallar y las bolas de fuego no caigan como deberían.

En esta segunda fase, Bayle extenderá la mayoría de sus cadenas de ataque, escupiendo magma y llamas después de muchos de sus movimientos. Esto significa que debes estar listo para esquivar dos veces seguidas después de sus ataques.

Tal y como en la primera fase, es crucial posicionarte detrás de Bayle y esquivarlo tanto como sea posible. Este es uno de los jefes más desafiantes de Shadow of the Erdtree y sí, tiene sus fallos, así que mantén la persistencia y eventualmente lo derrotarás, te sentirás como Gandalf y su triunfo sobre el Balrog en la cima de la montaña.

NPC aliados

Lo bueno es que siempre podrás recibir la ayuda al invocar algún NPC aliado de Shadow of the Erdtree. En tu camino al Pico del Valle Escarpado, después de matar a los dos dragones luchadores, pasarás junto a un NPC herido llamado Igon que te llamará después de que ambos dragones estén muertos.

Habla con él para que te de su dedo y te aconsejará que lo invoques en la batalla contra Bayle. También puedes aprender más sobre su historia y la de Bayle hablando con la Sacerdotisa Dragón en el Gran Altar de la Comunión Dragón.

Tras derrotar al Dragón Sesserax, ascenderás al Pico del Valle Escarpado para encontrarte con Bayle. Por el camino, encontrarás a dos dragones de los Picos luchando entre sí. Puedes esperar a que se debiliten el uno al otro antes de correr a terminar con ellos.

Solo necesitas matar a un dragón previo al pico para desbloquear la ayuda de Igon. Cuando los hayas derrotado, aparecerá en el camino que lleva más arriba. Habla con él y te dará su dedo, lo que te permitirá invocarlo cerca de la entrada de la arena de Bayle. Por desgracia, Peter, Ray y Winston tampoco están por aquí.

Recompensas al derrotar a Bayle el Temible en Shadow of the Erdtree

Las recompensas por derrotar a este jefe opcional en el juego son:

490,000 Runas

Corazón de Bayle

El Corazón de Bayle puede intercambiarse en el Gran Altar de la Comunión de Dragón por el Relámpago de llama de Bayle o la Tiranía de Bayle.

Y esto es todo lo que tienes que saber. Recuerda que en Dexerto ES tenemos más guís que te ayudarán en tu travesía: cómo vencer al Caballero Putrefacto, cómo derrotar al Hipopótamo Dorado, o cómo derrotar a los Gólems de la Forja.