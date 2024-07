Entre los muchos enemigos que te vas a conseguir en Shadow of the Erdtree, el DLC de Elden Ring, se encuentra Midra, Señor de la Llama Frenética. Acá te vamos a decir cómo derrotar a este jefe secundario y hacerte con sus recompensas.

En el DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, hay muchos enemigos que se pueden divisar fácilmente, como los Gólem de la Forja, sin embargo, hay otros que tal vez no los vas a encontrar de buenas a primeras. Midra, Señor de la Llama Frenética es uno de ellos. Además, es de los jefes más difíciles del DLC de Elden Ring.

Pero no te preocupes que acá te apoyamos, te diremos su ubicación exacta y técnicas para abatirlo fácilmente, eso sí, más te vale ir preparado con recursos que recuperen tu salud y resistencia.

Contenido

Dónde encontrar a Midra, Señor de la Llama Frenética en el DLC de Elden Ring

Para encontrar a Midra en Shadow of the Erdtree tendrás que abrir tu mapa y ubicar la Casa Parroquial de Midra. Podrás encontrarla en el extremo sur del Bosque del Abismo.

El camino puede llegar a ser un poco complicado y estará lleno de enemigos. Pero haz esto: primero llega al Bosque Abismal, tendrás que comenzar tu camino por la sección noreste, después sigue el camino que va hacia el suroeste y sigue avanzando.

mapgenie

Una vez que hayas llegado a la Casa Parroquial verás 3 gracias y al final de esta zona está el jefe esperando por ti. También ten presente que en muchos de los cuadros hay algún camino secreto.

Te recomendamos llevar amuletos que te den inmunidad y resistencia a estados alterados durante tu travesía. Un extra de resistencia tampoco vendría mal, así puedes llegar incluso más rápido a este jefe de Elden Ring.

Cómo derrotar a Midra, Señor de la Llama Frenética en Shadow of the Erdtree

Ahora sí, vamos a lo que te interesa. Para derrotar a Midra tienes que estar preparado para esquivar sus múltiples ataques, primero lanzará hechizos de locura y luego ataques de cuerpo a cuerpo. Pero no nos adelantemos.

Fase 1

Una vez que hayas entrado al lugar donde te espera el jefe dentro de la Mansión, encontrarás a un Midra débil, solitario y con una lanza dorada. Derrotarlo es muy fácil, con tan solo unos cuantos golpes lo vas a poder “derrotar”, eso sí, no te acerques demasiado a él ya que va a intentar agarrarte y si lo hace acumulará Locura.

Este proceso se va a repetir un par de veces hasta que muera momentáneamente y se transforme. Acá es cuando comienza la verdadera batalla. Una vez que tome su nueva forma te va a lanzar varios hechizos de locura, así que tendrás que esquivarlos.

Los ataques de Midra son muy variados, también lanzará hechizos con proyectiles de llama, así que trata de esquivarlos lo más que puedas. Estos no generan mucho daño si te impactan pero considera que cargarán el efecto de locura. Si esto llega al máximo de la barra, tu personaje sufrirá las consecuencias perdiendo salud y PC en el juego.

Llegado a un punto en la batalla, Midra, Señor de la Llama Frenética comenzará a realizar ataques de cuerpo a cuerpo y correrá hacia el final de la habitación. Este es un buen momento para invocar los Restos Carbonizados de tu Lágrima Mimética y regenarar tu salud. Luego, haz que se centre en tu Lágrima Mimética, y hazle un ataque sorpresa por detrás.

Si llevas un arma muy pesada podrás romperlo con 3 golpes o un poco más. Si tienes suficiente salud podrás aprovechar y asestarle todos los golpes que puedas. Con ataques críticos le bajarás su barra de salud considerablemente.

Fase 2

Ya con la mitad de vida en su barra de salud, Midra se rodeará de una poderosa espiral de color amarillo que dispara hechizos hacia ti en línea recta. Lo bueno es que esquivar estos ataques no es tan complicado, además, sus hechizos no tienen un largo alcance, así que si te alejas lo suficiente no te van a alcanzar.

Eso sí, evita su agarre en salto, ya que te va a empalar en el suelo y te va a provocar muchísimo daño. Por eso es bueno que regeneres tu salud. Si estás en 90% no tendrás tanto problema, pero si tienes menos es probable que no salgas con vida.

También vas a poder hacer invocaciones, si lo haces, la duración de la batalla no será muy extensa. Midra, Señor de la Llama Frenética de Elden Ring posee una cantidad considerable de salud, pero si tienes estadísticas de inteligencia en 99, esta batalla no va a durar demasiado.

Recompensas por derrotar a Midra en Shadow of the Erdtree

¡Por fin derrotaste a Midra! O es esperamos… Si lo lograste hacer estas son las respectivas recompensas:

Recuerdo del Señor de la Llama Frenética

410.000 runas

Y esto es todo lo que necesitas saber. Si te ha servido, no dejes de visitar más guías del juego donde te decimos los 10 objetos de Elden Ring para hacer que Shadow of the Erdtree sea más fácil, las mejores rutas de progresión o cómo conseguir y usar la Gran Runa de Miquella.