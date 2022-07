PlayStation presenta el nuevo programa de fidelización PlayStation Stars

PlayStation ha anunciado un nuevo programa de fidelización llamado PlayStation Stars, que hará que los jugadores dedicados reciban recompensas gratuitas simplemente por jugar.

El 14 de julio, PlayStation publicó una entrada en su blog en la que anunciaba el lanzamiento de un nuevo programa de fidelización para su base de jugadores.

El programa se llama PlayStation Stars y es completamente gratuito. Una vez que los jugadores se inscriban, empezarán a ganar recompensas por jugar y completar campañas.

La vicepresidenta de publicidad de la red, Grace Chen, ha aclarado las diferentes formas en que los usuarios obtendrán recompensas: “Nuestra campaña ‘Monthly Check-In’ simplemente requiere que juegues a cualquier juego para recibir una recompensa, mientras que otras campañas requieren que ganes torneos, obtengas trofeos específicos, o incluso que seas el primer jugador en conseguir el platino de un título de éxito en tu zona horaria local”.

El nuevo programa de fidelización aún no tiene fecha de lanzamiento oficial, pero llegará a finales de 2022.

El servicio proporcionará a los usuarios puntos de fidelidad que podrán canjearse por artículos de PlayStation Store y fondos del monedero de PSN.

PlayStation también está introduciendo un nuevo tipo de recompensa llamado “coleccionable digital”. Chen describió lo que son los coleccionables digitales: “Son representaciones digitales de cosas que los fans de PlayStation disfrutan, incluyendo figuras de personajes queridos e icónicos de juegos y otras formas de entretenimiento, así como dispositivos apreciados que aprovechan la historia de innovación de Sony”.

La compañía confirmó tras el anuncio que los coleccionables digitales no tendrán NFT ni incorporarán la tecnología blockchain en absoluto.

The digital collectibles are not NFTs according to PlayStationhttps://t.co/qBj9dX5NEM pic.twitter.com/n3ik667TPb

— Nibel (@Nibellion) July 14, 2022