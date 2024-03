Mejores juegos online para jugar en 2024: Fortnite, Helldivers 2 y más

Desde League of Legends hasta el recién llegado Helldivers 2, aquí tienes nuestra lista de mejores juegos online para jugar en 2024.

Jugar online se ha convertido en otra forma más de socializar, a veces más sana, a veces más tóxica. Sea como fuere, hay una gran cantidad de juegos que podemos jugar en línea.

Si te preguntas cuáles son los mejores juegos online que puedes disfrutar en 2024, aquí te traemos una lista.

Mejores juegos online en 2024

Aquí encontrarás una lista extensa de juegos online de todos los géneros y para todo tipo de públicos, desde Among Us a Call of Duty Warzone.

League of Legends

Riot Games

League of Legends lleva más de una década en el trono de los MOBA, si bien Dota 2, su medio hermano, siempre le ha seguido de cerca.

El LoL se puede jugar en PC y cuenta con millones de jugadores, además de una gran escena competitiva que no te puedes perder.

Fortnite

FORTNITE

Fortnite no creó el género battle royale, pero lo perfeccionó y lo convirtió en cultura pop. Con una gran cantidad de crossovers, es el favorito de los más jóvenes, pero también de los mayores. Tiene juego cruzado y puedes disfrutarlo igual si juegas con mando.

Valheim

Iron Gate

El gran éxito de los juegos de supervivencia es Valheim, que recoge todas las grandes ideas del género y las transforma a la perfección. Puedes conseguirlo a través de Steam.

VALORANT

League of Legends no está solo en esta lista, y es que Riot lo ha hecho muy bien también con VALORANT. El shooter con héroes se ha convertido en la alternativa a Overwatch, aunque casi podemos decir que lo ha superado por completo. Y más después de todas las decepciones que muchos fans se lelvaron con Overwatch 2. VALORANT tiene también una gran escena competitiva.

Monster Hunter World

Capcom

Entre los mejores juegos online no puede faltar Monster Hunter World, aunque también tienes su alternativa para móviles con Monster Hunter Now. El RPG cooperativo lleva la esencia de la franquicia a la experiencia en línea, y ya es uno de los favoritos de los fans.

Rocket League

Psyonix

Psyonix consiguió algo que nadie esperaba: mezclar coches y fútbol y convertirlo en un videojuego de éxito. Rocket League se puede jugar en todas las plataformas (salvo en móviles), con partidos frenéticos y mecánicas sencillas pero efectivas.

Dead By Daylight

Behaviour Interactive

En este cuatro contra uno, el que tiene las de ganar es el que está solo. Y es que ese es el que lleva el papel de un asesino despiadado cuya intención es acabar con cuatro inocentes. Eso es Dead By Daylight, un plan perfecto para esas noches en las que te apetece experimentar el terror en tus carnes.

Among Us

InnerSloth

Uno de los mejores juegos online que nos hizo más amena la cuarentena fue Among Us, un título que sigue más o menos la premisa del juego anterior, pero con una estética menos terrorífica. A día de hoy sigue siendo un juego muy popular y divertido, perfecto para disfrutar con amigos.

GTA Online

Rockstar Games

Mientras esperamos más noticias de GTA 6, los fans seguimos jugando a GTA V y GTA Online. Con actualizaciones semanales, siempre hay algo que hacer en GTA Online. Además está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S, por lo que puedes jugar con todos tus amigos. Salvo con los de Switch.

Minecraft

Mojang

El rey de los sandbox no podía ser otro que Minecraft. Este título que lleva tanto tiempo con nosotros no se cansa. Y aunque Roblox le ha quitado bastante protagonismo, podríamos decir que ambos son dos de los mejores juegos online, sobre todo para los más pequeños de la casa. Y es que en ambos juegos lo que prima es la imaginación, algo indispensable para los peques.

Call of Duty Warzone

Activision

Call of Duty sigue con su lista de juegos con historia, campaña y ambientados en algún punto histórico (o futuro) que marcó un antes y un después en el mundo. Sin embargo, son muchos los que ya se han asentado en Warzone (recordemos que Warzone 2.0 adoptó el nombre del original). El battle royale de Activision triunfa entre los fans más fieles de la saga, y también entre aquellos que nunca han jugado a los Call of Duty convencionales.

Helldivers 2

ARROWHEAD GAME STUDIOS

Helldivers 2 es uno de los lanzamientos más recientes, y ya se ha convertido en uno de los favoritos de los fans. Se puede jugar en PC y en PS5, y te recomendamos que le des un tiento. ¡No podrás dejar de jugar!

No hemos incluido en esta lista juegos populares como Genshin Impact o Baldur’s Gate 3 porque, a pesar de tener parte de carácter online y multijugador, estas funciones no son la misma esencia de los juegos.

