¿Podemos jugar a Roblox en Nintendo Switch?

Roblox es una gran plataforma para que los jugadores podamos disfrutar de diferentes experiencias y si quieres saber cómo podemos jugar en Nintendo Switch solo tienes que seguir leyendo.

Llegados a este punto en Roblox podemos disfrutar de prácticamente cualquier experiencia dentro del juego, y es que el título pone a nuestra disposición juegos de anime, moda y simulación entre un amplio catálogo.

Sin embargo, debido a la naturaleza de Roblox se siente como un juego hecho para la Nintendo Switch pero, ¿cómo podemos jugar en ella?

Cómo jugar a Roblox en la Nintendo Switch

Ahora mismo no hay ninguna forma de poder jugar a Roblox desde la Nintendo Switch ya que el juego no está disponible para la consola. No obstante, en 2021 se informó que el sanbox en algún momento llegaría para la consola nipona.

Por todo ello, los tutoriales que hay en la red son fraudulentos y te recomendamos que no sigas los pasos ni accedas a los links que ofrecen ayuda. Estos pueden ser muy peligrosos para nuestros sistemas ya que son realmente una estafa.

En teoría al conectarte a internet siguiendo una serie de pasos podemos abrir un navegador interno con el que podemos acceder a Google y ahí acceder a la web de Roblox. Sin embargo, a pesar de realizarlo, a la hora de ejecutar cualquiera de nuestros juegos favoritos nos pedirá descargarnos la aplicación.

Asimismo, como bien hemos comentado más arriba, es imposible ya que ni la consola ni el juego están programados para que funcionen en esa plataforma. Es decir, da igual la de veces que te aseguren que siguiendo una serie de pasos podremos jugar que será completamente falso.

En el caso de que en un futuro el Roblox esté disponible para jugar en Switch actualizaremos la noticia. Quizás la situación cambie con la llegada de la Nintendo Switch 2.

Hasta entonces no dejes de visitarnos para estar al día de todo lo que ocurre dentro de tus videojuegos favoritos.