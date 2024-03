Muchos jugadores se están preguntando si el reboot de Alone in the Dark llegará a Nintendo Switch o no y acá tenemos la respuesta.

El reboot de Alone in the Dark es un juego muy esperado por los amantes del terror y el suspenso.

Actualmente el título está confirmado para PS5, Xbox Series X|S y PC, pero, ¿qué hay de la Nintendo Switch?

¿Veremos a Alone in the Dark en Nintendo Switch?

La respuesta es no. No veremos este juego en la consola híbrida de Nintendo. Y lo mismo ocurre con Playstation 4 y Xbox One.

Ni THQ Nordic ni sus desarrolladores han listado alguna razón para que el juego no sea porteado en la Nintendo Switch, pero probablemente la razón sea debido a que se quiere aprovechar el máximo potencial de los sistemas de última generación.

Sin embargo, la llegada del juego a un sistema de Nintendo no se descarta del todo, más aún con los fuertes rumores de la pronta llegada de la Nintendo Switch 2 (nombre tentativo).

Así que lo que podemos hacer por ahora es esperar y ver si hay algún tipo de confirmación sobre la llegada del juego al sistema de la “Gran N”.

Tras algunos retrasos, la próxima “reimaginación” de Alone in the Dark está casi entre nosotros. En ella, los jugadores volverán a visitar la encantada Mansión Derceto con los personajes principales Edward Carnby o Emily Hartwood.

Dado que se trata de una reimaginación del primer juego, los jugadores pueden esperar diferencias a la hora de luchar contra monstruos, resolver puzles y disfrutar de una nueva historia. Además, el juego aprovechará el hardware de nueva generación para hacerlo más terrorífico.