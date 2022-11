Salvar a todos los personajes en The Devil in Me: conseguir el mejor final

¿Quieres mantener a todos con vida en The Devil in Me para obtener el final más feliz? Esto es lo que deberás hacer para salvar a todos los personajes, incluida Connie, el perrete.

Al igual que con entradas anteriores en The Dark Pictures Anthology, The Devil in Me puede terminar en un baño de sangre, o algunos de tus protegidos pueden salir con vida. Sin embargo, si deseas asegurarte de que todos los miembros del desafortunado equipo de filmación vivan para contarlo, sigue las instrucciones a continuación.

Aquí, detallaremos lo que debes hacer cuando llegue el momento para tener personajes posicionados para sobrevivir a los encuentros en el juego en lugar de ser atrapados por sorpresa. Recuerda, aún tendrás trabajo por hacer, activando los quick-time events correctamente, pero si haces todo lo que se indica a continuación, cada miembro del equipo aún estará respirando cuando lleguen los créditos.

Cómo salvar a todos los personajes en The Devil in Me

Para salvar a todos en Devil in Me, deberás asegurarte de estar listo para los capítulos que tienen consecuencias letales para los personajes. Estos no son todos los capítulos, por lo que a continuación incluiremos solo los que requieren acción para mantener vivos a todos los miembros de Lonnit Entertainment:

Apagón – Salvando a Erin

El capítulo ‘Apagón’ es la primera vez que un personaje puede morir y la persona en peligro es Erin.

Erin quedará atrapada en una habitación oscura mientras sufre un ataque de asma mientras Du’Met la amenaza desde las sombras. No queriendo asesinarla tan pronto, el asesino le ofrecerá a Erin su inhalador y tendrás que tomar una decisión que puede decidir su destino.

Cuando Du’Met le ofrezca el inhalador, ¡asegúrate de aceptarlo y no atacar a Du’Met! Si lo haces, tomará represalias y matará a Erin al instante. Si Erin toma el inhalador, sobrevivirá a este encuentro.

Insituto Silver Ash – Erin

Erin está de nuevo en peligro en Silver Ash mientras explora el espeluznante taller de Du’Met. Luego escuchará la voz de Jamie a través de un sistema de megafonía diciéndole frenéticamente que se esconda mientras el asesino viene por ella.

Se te dará la opción de esconderse o correr. Elige esconderte en el armario en lugar de correr. Si Erin corre, entonces Du’Met la atrapará y se acabó el juego para este personaje. Si se esconde, el asesino simplemente caminará por la habitación buscándola, demorándose durante un período de tiempo agonizante.

Encendido – Salvando a Charlie

Ahora es el turno de Charlie de jugar al gato y al ratón aterrorizado con Du’Met. A lo largo de la historia, Charlie no ha estado lidiando bien con su dependencia de la nicotina y el asesino se aprovecha de esto.

La misión de Charlie de perseguir lo que podría ser su último cigarrillo lo lleva a caer en una trampa estilo Saw. Pronto, la habitación se incendia y tendrás que elegir entre intentar abrir la puerta o abrir una rejilla y esconderte debajo del suelo.

Elige intentar escapar por el suelo y no intentes por la puerta. Le tomará dos o tres intentos mover la pesada rejilla, pero Charlie finalmente lo logra y evita morir en el fuego. Si intenta abrir la puerta, se atascará el brazo y morirá.

El juego dejará ambiguo el destino de Charlie por un tiempo, pero si eliges esconderte debajo del suelo, el buen director pronto se levantará como un ave fénix de las cenizas.

Eliminación de residuos – Salvando a Charlie

Sin embargo, Charlie aún no está fuera de peligro. Si bien Du’Met parecerá satisfecho al creer que Charlie está muerto, esto puede cambiar rápidamente si fallas un QTE en una trituradora industrial.

Charlie tendrá que contener la respiración y no alertar a Du’Met de su presencia. Si falla esto, es la hora de la verdad para Charlie.

supermassive games

Sin aliento – Salvando a Erin

Esta próxima muerte puede parecer un poco barata si es tu primera partida, pero hay una manera fácil de evitarla. El juego simplemente no hace mucho para resaltar la ruta de escape.

Aquí, tanto Erin como Kate quedarán atrapadas en una trampa estilo Saw en la que el oxígeno se extrae de las dos cápsulas en las que cada una está atrapada. Jamie y Mark deberán decidir a quién salvar y a quién condenar a la muerte

Kate está realmente a salvo de la muerte en este punto del juego, así que asegúrate de elegir salvar a Erin. Una vez que salves a Erin, te darás cuenta de que la cápsula de Kate está dañada y que puede ser rescatada usando la ventana.

Esto asegurará que ambos personajes sobrevivan a la trampa. Recuerda, si eliges salvar a Kate o no hacer nada, será el final para Erin.

Reflexión – Salvar a Jamie (más tarde)

Se te dará la opción de darle a Jamie o Kate un destornillador para usarlo como arma contra Du’Met. En realidad, no importa quién lo obtenga, ya que ambos personajes pueden usarlo para sobrevivir a un encuentro futuro. Sin embargo, te recomendamos que le des el destornillador a Jamie.

Descubrirás por qué en el capítulo Suite del director.

Suite del director – Salvando a Jamie

Ahora encontrarás a dos de tus personajes en otra trampa estilo Saw. Esta vez, un muro se cerrará sobre uno de tus personajes que podría aplastarlo hasta la muerte. Jamie tiene el poder de matar a Kate o dejar que la pared la aplaste.

La buena noticia es que si la pared se dirige hacia quien tiene el destornillador, entonces puede usarlo para abrir una trampilla y escapar. Cuando le dimos el destornillador a Jamie, ella puede decidir salvar a Kate y dirigir la pared hacia ella, usando la herramienta para escapar de la muerte.

Una vez más, dos de nuestras heroínas sobrevivirán a la trampa y pasarán al siguiente capítulo siniestro.

Chase – Salvando a Jamie y Erin, dos de los personajes que más veces hay que salvar en Devil in Me

En esta escena, nuestras protagonistas huirán de Du’Met, que empuña un hacha y las alcanzará. Cuando Du’Met se abalanza sobre Jamie, tendrás que elegir salvarla en lugar de huir. Esto permitirá que ambos personajes escapen de las garras del asesino y sigan moviéndose. Si huyes, Jamie estará acabada.

Tus personajes llegarán a un granero y tendrán la opción de bloquear la puerta o seguir corriendo. Elige seguir corriendo, ya que todo lo que hará la barrera de la puerta será ralentizarte, no a Du’Met.

Si seleccionas barricada en lugar de correr, entonces Erin estará en peligro ya que Du’Met se acercará a ella. Si esto sucede, dile a Erin que corra, no que suba. Escalar resultará en la muerte de Erin.

Sin embargo, esta situación se puede evitar por completo si no bloqueas la puerta.

supermassive games Erin es el objetivo principal del asesino

Cómo conseguir el mejor final para The Devil in Me y salvar a todos los personajes

Estamos en el final del juego ahora, y las cosas son más letales que nunca. La buena noticia es que todos están vivos ya que has seguido las instrucciones anteriores.

Esto es lo que debes hacer para asegurarte de que todos permanezcan en una sola pieza para obtener el mejor final en The Devil in Me.

Cabaña – Salvando a Connie (el perro)

Este capítulo te verá decidir el destino de Connie el perro.

Dependiendo de tus elecciones, puedes encontrar a uno de tus personajes escondido en una choza mientras Du’Met acecha buscándote. Te esconderás en un rincón con Connie, que gruñirá a Du’Met.

Tu personaje tendrá la tentación de matar a Connie con una botella rota para no revelar tu ubicación, pero esto no tiene sentido. Connie ladrará a Du’Met, revelando tu escondite, sí, pero si no ladra Du’Met te encontrará a pesar de todo.

Elige no matar a Connie para que tú y el perro escapéis de las garras del asesino.

Faro – Salvando a Charlie

En este capítulo, Charlie estará bajo sospecha de pactar con Du’Met. No lo ha hecho, por supuesto, pero la paranoia de Erin puede costarle la vida a Charlie. Elige tranquilizar a Erin cuando llegue el momento.

Si eliges tenerle miedo a Charlie, los personajes lo atarán y lo dejarán morir una vez que Du’Met los alcance.

Lago – Salvando a todos

Dependiendo de Tus elecciones, es posible que Mark haya colocado una broca en la palanca de su cámara al principio del juego. De lo contrario, elige tomar el spray cuando el policía te lo ofrezca, antes de que Du’Met lo asesine.

Cuando el policía suelte su arma, dile a Erin que actúe con autoridad y tome el arma. Luego deberás pasar un QTE para mantener a Erin con vida. Si fallas esto, el viaje de Erin termina.

Mientras nuestros cinco protagonistas y un perro escapan en el bote, Du’Met regresará para dar un último susto. Charlie será atacado primero por Du’Met mientras los personajes navegan hacia la libertad. Deberás pasar un QTE rápido para asegurarte de que sobreviva. De lo contrario, Charlie caerá en el último obstáculo.

Charlie saltará del bote al agua y Erin caerá, luego Connie intentará defender a Jamie de Du’Met antes de que el perro también sea arrojado al agua. Jamie tendrá la opción de luchar contra Du’Met o saltar a un lugar seguro, mientras que Jamie puede defenderse con éxito del asesino, terminará en el agua con Charlie, Erin y Connie de todos modos, así que para hacer la vida más fácil, elige a Jamie para saltar del barco.

Luego, Mark deberá pasar una serie de QTE para defenderse de Du’Met. Pásalos para mantener a Mark con vida, fallarlos resultará en una muerte espeluznante. Luego deberás pasar más QTE para que Kate y Mark escapen de su anfitrión asesino. Esto es más fácil si tiene la broca o el spray de antes, pero no necesita estas cosas para sobrevivir aquí.

supermassive games Jamie a menudo está dispuesta a sacrificarse por los demás.

Epílogo – ¿Has podido salvar a todos los personajes de The Devil in Me?

Si superas todos estos QTE finales como Kate y Mark, el asesino quedará atrapado y los protagonistas se unirán a sus amigos en el agua antes de nadar hasta la orilla de forma segura.

Si seguiste lo anterior correctamente, habrás salvado a todos en The Devil in Me y desbloqueado el mejor final. Ahora, se verá a Kate, Mark, Jamie, Erin, Charlie y Connie sentados juntos discutiendo su futuro mientras se desarrolla el final.

Así que ahí lo tienes, cómo salvar a todos en The Devil in Me. Ha sido intenso, ¿eh?