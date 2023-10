Super Mario RPG: todos los personajes confirmados

Después de casi un mes desde el lanzamiento de Super Mario Wonder, Mario vuelve con otra aventura: Super Mario RPG. Aquí tienes una lista de todos los personajes confirmados qe verás en esta próxima aventura.

Super Mario RPG es un remake de la versión original para SNES del juego Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, lanzado en 1996.

Este título saldrá a la venta el 17 de noviembre de 2023 para La Nintendo Switch, con efectos visuales en 3D y fiel al diseño original de los personajes. Aquí tienes una lista de todos los personajes confirmados con los que podrás jugar:

Todos los personajes confirmados de Super Mario RPG

Super Mario RPG es un excelente ejemplo de lo que se puede conseguir con un buen argumento y una atractiva plantilla de personajes. Los personajes de este juego son de los mejores de la serie, y cada uno de ellos se distingue de los demás.

Mario

Mario es, obviamente, el que lidera el grupo. Sin embargo, lo que es diferente en este juego es que no tiene una voz característica. Al más puro estilo RPG, otros personajes hablan mientras Mario escucha.

Los protagonistas silenciosos eran frecuentes en los RPG cuando se lanzó el juego original, y este título intenta burlarse de ello.

Mallow

Mallow, un “recién llegado” que hace su primera aparición en Super Mario RPG, es una joven criatura parecida a una nube que acompaña a Mario en su búsqueda.

En su afán por salvar el planeta, espera encontrar a sus padres biológicos. Mallow se especializa en magia elemental y puede controlar el clima.

Geno

Un viajero de otro mundo que llega al mundo de Mario en busca de las siete Piezas de Estrella. Geno adopta la apariencia del muñeco de Gaz; un rayo de luz emana de él, dándole vida, y comienza su búsqueda de las Piezas de Estrella.

Pide a Mario y a Malva que le llamen “Geno”, como el muñeco, porque su nombre es difícil de pronunciar.

Bowser

Este personaje no necesita presentación. Bowser es uno de los mayores villanos de otros juegos de Mario, y se presenta cuando la banda de Smithy expulsa a Bowser de su castillo mientras intenta secuestrar a la princesa Peach.

Después, Bowser camina por la tierra cuando se encuentra con Mario y se une a regañadientes al equipo del fontanero. Sin embargo, no es la única cara conocida.

Princesa Peach

En este juego, la princesa Peach ya no es una damicela en apuros, sino uno de los miembros más importantes del grupo, con la capacidad de curar a los demás. Peach está cautiva en la Torre de Booster, donde Mario y el resto del grupo la encuentran para que forme parte del equipo.

Esto es todo lo que sabemos sobre los personajes del remake de Super Mario RPG.